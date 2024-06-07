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Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

7 июня 2024 г. 0:06

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00:06 Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

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Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка прокомментировал поставки оружия на фронт. Он заявил, что украинцы будут воевать тем, что есть.

Об этом Александр Ябченка сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 6 июня.

Оружие и люди на фронте

Ябченка отметил, что в начале полномасштабного вторжения России Германия предлагала Украине "сказки", а сейчас ВСУ воюют немецкой бронетехникой.

"В начале полномасштабного вторжения если бы кто-то сказал, что у нас будут Patriot, на этого человека посмотрели бы как на фантаста. В начале полномасштабного вторжения если бы кто-то сказал, что у нас будут самолеты F-16, на него бы посмотрели как на фантазера, поэтому на войне всегда всего недостаточно", — говорит он.

Военный подчеркнул, что сейчас Украина во многом впереди России. По его словам, есть динамика процесса — хотелось бы, чтобы F-16 были с 2022 года, однако, к счастью, они все же будут на вооружении страны.

"Сейчас нам есть чем воевать, сейчас у нас большая проблема, чем воевать. Вот это посыл к моим соотечественникам призывного возраста. Украина сейчас имеет шанс отбиться от безумной империи, которая хочет нас уничтожить", — отметил Ябчанка.

Он призвал украинцев воевать против российских оккупантов.

Напомним, Ябченка объяснил важность применения технологий на фронте. По его словам, Украина всегда должна быть впереди.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призвали присоединяться к подразделению.

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