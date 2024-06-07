Командир роты батальона "Волки да Винчи" объяснил, что важнее поставок оружия от партнеров

Командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябченка прокомментировал поставки оружия на фронт. Он заявил, что украинцы будут воевать тем, что есть.

Об этом Александр Ябченка сказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 6 июня.

Оружие и люди на фронте

Ябченка отметил, что в начале полномасштабного вторжения России Германия предлагала Украине "сказки", а сейчас ВСУ воюют немецкой бронетехникой.

"В начале полномасштабного вторжения если бы кто-то сказал, что у нас будут Patriot, на этого человека посмотрели бы как на фантаста. В начале полномасштабного вторжения если бы кто-то сказал, что у нас будут самолеты F-16, на него бы посмотрели как на фантазера, поэтому на войне всегда всего недостаточно", — говорит он.

Военный подчеркнул, что сейчас Украина во многом впереди России. По его словам, есть динамика процесса — хотелось бы, чтобы F-16 были с 2022 года, однако, к счастью, они все же будут на вооружении страны.

"Сейчас нам есть чем воевать, сейчас у нас большая проблема, чем воевать. Вот это посыл к моим соотечественникам призывного возраста. Украина сейчас имеет шанс отбиться от безумной империи, которая хочет нас уничтожить", — отметил Ябчанка.

Он призвал украинцев воевать против российских оккупантов.

Напомним, Ябченка объяснил важность применения технологий на фронте. По его словам, Украина всегда должна быть впереди.

Также бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали впечатляющие фотографии бойцов и их командиров на вечерних учениях. Они в очередной раз призвали присоединяться к подразделению.