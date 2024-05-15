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Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

15 травня 2024 р. 18:03

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18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

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17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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За цю весну РФ завдала збитків українській критичній інфраструктурі на 12,5 млрд доларів. Що стосується української енергетики, за останній тиждень вона постраждала приблизно на 1 млрд доларів.

Про це народний депутат Олександр Юрченко розповів в ефірі "Ранок.LIVE" у середу, 15 травня.

Скільки втратила Україна через атаки РФ по критичній інфраструктурі


Народний депутат зазначив, що ураження, які відбулися, є неймовірними насправді. Після останніх атак РФ "Укргідроенерго", по суті, перестало експлуатувати три ГЕС.

"Загалом за весну збитків у нас на 12,5 млрд доларів, а за останній тиждень українська енергетика постраждала приблизно на 1 млрд доларів. Це величезні збитки і жахлива ситуація", — наголосив Юрченко.

Підвищення тарифів за електроенергію — шлях виходу із ситуації

Нардеп вважає, що підвищення тарифів за електроенергію допоможе стабілізувати ситуацію та зберегти енергосистему, яка залишилася в Україні.

"Шляхи виходу звичайно, що є. Енергетики постійно працюють, підстанції і об’єкти критичної інфраструктури укріплюються, навколо них створюються фортифікаційні споруди. А підвищення тарифів за електроенергію допоможе нам стабілізувати ситуацію і зберегти те, що залишилося", — додав парламентарій.

Наразі рішення про підвищення ціни за сплату електроенергії ще обговорюється, але розглядається, як шлях виходу із складної ситуації.

Раніше ми писали, що після останніх масових атак росіян на українську енергосистему можливе підвищення тарифів на електроенергію. Є припущення, що вартість кіловат-години може збільшитися як до 4 гривень, так і навіть до майже 5 гривень.

Ми також писали, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. 

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17:52 Стрілянина в Словаччині — медики повідомили подробиці стану Роберта Фіцо

17:49 Країни Євросоюзу пропонують новий формат санкцій проти Росії

17:45 На Львівщині зіткнулися два легкових авто — є постраждалі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:40 ВАКС виніс вирок ексмеру — що відомо про справу аеропорту "Одеса"

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

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14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

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