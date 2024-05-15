Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

За эту весну РФ нанесла ущерб украинской критической инфраструктуре на 12,5 млрд долларов. Что касается украинской энергетики, за последнюю неделю она пострадала примерно на 1 млрд долларов.

Об этом народный депутат Александр Юрченко рассказал в эфире " Ранок.LIVE " в среду, 15 мая.

Сколько потеряла Украина из-за атак РФ по критической инфраструктуре



Народный депутат отметил, что произошедшие поражения невероятны на самом деле. После последних атак РФ "Укргидроэнерго", по сути, перестало эксплуатировать три ГЭС.

"В целом за весну убытков у нас на 12,5 млрд долларов, а за последнюю неделю украинская энергетика пострадала примерно на 1 млрд долларов. Это огромный ущерб и ужасная ситуация" ,— подчеркнул Юрченко.

Повышение тарифов за электроэнергию – путь выхода из ситуации

Нардеп считает, что повышение тарифов за электроэнергию поможет стабилизировать ситуацию и сохранить остающуюся в Украине энергосистему.

"Пути выхода конечно есть. Энергетики постоянно работают, подстанции и объекты критической инфраструктуры укрепляются, вокруг них создаются фортификационные сооружения. А повышение тарифов за электроэнергию поможет нам стабилизировать ситуацию и сохранить то, что осталось" , — добавил парламентарий.

Решение о повышении цены за уплату электроэнергии еще обсуждается, но рассматривается, как путь выхода из сложной ситуации.

Ранее мы писали, что после последних массовых атак россиян на украинскую энергосистему возможно повышение тарифов на электроэнергию. Есть предположение, что стоимость киловатт-часа может увеличиться как до 4 гривен , так и даже почти до 5 гривен.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня.