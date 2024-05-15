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Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

15 мая 2024 г. 18:03

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

14 мая 2024
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19:14 Конфликтолог Шульга объяснил, почему роспропаганда активно обсуждает штурм Харькова

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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За эту весну РФ нанесла ущерб украинской критической инфраструктуре на 12,5 млрд долларов. Что касается украинской энергетики, за последнюю неделю она пострадала примерно на 1 млрд долларов.

Об этом народный депутат Александр Юрченко рассказал в эфире " Ранок.LIVE " в среду, 15 мая.

Сколько потеряла Украина из-за атак РФ по критической инфраструктуре


Народный депутат отметил, что произошедшие поражения невероятны на самом деле. После последних атак РФ "Укргидроэнерго", по сути, перестало эксплуатировать три ГЭС.

"В целом за весну убытков у нас на 12,5 млрд долларов, а за последнюю неделю украинская энергетика пострадала примерно на 1 млрд долларов. Это огромный ущерб и ужасная ситуация" ,— подчеркнул Юрченко.

Повышение тарифов за электроэнергию – путь выхода из ситуации

Нардеп считает, что повышение тарифов за электроэнергию поможет стабилизировать ситуацию и сохранить остающуюся в Украине энергосистему.

"Пути выхода конечно есть. Энергетики постоянно работают, подстанции и объекты критической инфраструктуры укрепляются, вокруг них создаются фортификационные сооружения. А повышение тарифов за электроэнергию поможет нам стабилизировать ситуацию и сохранить то, что осталось" , — добавил парламентарий.

Решение о повышении цены за уплату электроэнергии еще обсуждается, но рассматривается, как путь выхода из сложной ситуации.

Ранее мы писали, что после последних массовых атак россиян на украинскую энергосистему возможно повышение тарифов на электроэнергию. Есть предположение, что стоимость киловатт-часа может увеличиться как до 4 гривен , так и даже почти до 5 гривен.

Мы также писали, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня.

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18:19 Словацкие СМИ установили личность киллера, совершившего покушение на Роберта Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

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