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Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

29 березня 2024 р. 20:05

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20:05 Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

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20:05 Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

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19:30 Результати переговорів з Польщею, скорочення населення та незаконний бізнес — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Збив ворожу ракету за лічені секунди — історія молодого бійця, який охороняє небо Київщини

Text

17:21 Головні причини відсутності президентських виборів в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:54 Експерти відповіли, чи є ознаки підготовки нового наступу росіян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:46 Генерал-лейтенант розповів, куди саме цілила РФ під час атаки на енергосистему

Text

13:03 Залякування чи спроба зробити блекаут — генерал пояснив, чому РФ відновила обстріли

Text

12:04 Політик засудив діяльність влади і назвав депутатів елітними кріпаками

Text

11:33 Безугла діє під прикриттям Офісу президента, — нардеп

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Гість вечірньої студії Новини.LIVE — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України у 2007-2010 рр. Олексій Кучеренко. Тема ефіру — коли подорожчає світло та скільки тепер будуть за нього платити українці.

Переглянути ефір можна за посиланням

Ефір Новини.LIVE з Олексієм Кучеренком

Головні теми прямого ефіру з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

  • обстріли Дністровської та Канівської ГЕС;
  • підвищення цін на електроенергію через російські атаки;
  • борги на ринку електроенергії;
  • програма "єОселя";
  • газові об’єкти України, які опинилися під прицілом Кремля.

Нагадаємо, раніше народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що поки у Верховній Раді не розглядали питання підвищення тарифів на електроенергію.

Водночас у Харкові після російського удару по енергетиці відновили гаряче водопостачання та закликали містян зменшити використання  бойлерів через проблему нестачі електроенергії.

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19:51 Міноборони показало вражаюче відео з будівництва фортифікаційних споруд на Сумщині

19:46 Постпред України в ООН нагадав американцям про війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

19:40 Зеленський звільнив двох заступників голови ОП — про кого йдеться

19:40 Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино

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