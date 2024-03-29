Коли подорожчає світло та скільки тепер будуть платити українці — ефір Новини.LIVE

Гість вечірньої студії Новини.LIVE — народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України у 2007-2010 рр. Олексій Кучеренко. Тема ефіру — коли подорожчає світло та скільки тепер будуть за нього платити українці.

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Ефір Новини.LIVE з Олексієм Кучеренком

Головні теми прямого ефіру з ведучою каналу Юлією Литвиненко:

обстріли Дністровської та Канівської ГЕС;

підвищення цін на електроенергію через російські атаки;

борги на ринку електроенергії;

програма "єОселя";

газові об’єкти України, які опинилися під прицілом Кремля.

Нагадаємо, раніше народна депутатка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що поки у Верховній Раді не розглядали питання підвищення тарифів на електроенергію.

Водночас у Харкові після російського удару по енергетиці відновили гаряче водопостачання та закликали містян зменшити використання бойлерів через проблему нестачі електроенергії.