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Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

29 марта 2024 г. 20:05

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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

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18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

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17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

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13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

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13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

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13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

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12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

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11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

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11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

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20:05 Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

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19:30 Результаты переговоров с Польшей, сокращение населения и незаконный бизнес — эфир Новини.LIVE

Text

18:31 Сбил вражескую ракету в считанные секунды — история молодого бойца, охраняющего небо Киевщины

Text

17:21 Главные причины отсутствия президентских выборов в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

13:54 Эксперты ответили, есть ли признаки подготовки нового наступления россиян

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:46 Генерал-лейтенант рассказал, куда именно целила РФ во время атаки на энергосистему

Text

13:03 Запугивание или попытка сделать блекаут — генерал объяснил, почему РФ возобновила обстрелы

Text

12:04 Политик осудил деятельность власти и назвал депутатов елитными крепостными

Text

11:33 Безуглая действует под прикрытием Офиса президента, — нардеп

Text

11:10 Мобилизационный законопроект — нардеп спрогнозировал, когда примут документ и назвал его риски

Гость вечерней студии Новини.LIVE — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины в 2007-2010 гг. Алексей Кучеренко. Тема эфира — когда подорожает свет и сколько теперь будут за него платить украинцы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Новини.LIVE с Алексеем Кучеренко

Главные темы прямого эфира с ведущей канала Юлией Литвиненко:

  • обстрелы Днестровской и Каневской ГЭС;
  • повышение цен на электроэнергию из-за российских атак;
  • долги на рынке электроэнергии;
  • программа "єОселя";
  • газовые объекты Украины, оказавшиеся под прицелом Кремля.

Напомним, ранее народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что пока в Верховной Раде не рассматривали вопрос повышения тарифов на электроэнергию.

В то же время в Харькове после российского удара по энергетике возобновили горячее водоснабжение и призвали горожан уменьшить использование бойлеров из-за проблемы нехватки электроэнергии.

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20:41 Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год — детали

Новость с фото

20:38 С апреля в Украине вырастет минимальная зарплата — Шмыгаль рассказал на сколько

20:35 Россияне устанавливают свои вышки связи на ВОТ — в ГУР рассказали, сколько и для чего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

20:19 Враг запустил корректируемые авиабомбы — какие регионы в опасности

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