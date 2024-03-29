Когда подорожает свет и сколько теперь будут платить украинцы — эфир Новини.LIVE

Гость вечерней студии Новини.LIVE — народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины в 2007-2010 гг. Алексей Кучеренко. Тема эфира — когда подорожает свет и сколько теперь будут за него платить украинцы.

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Эфир Новини.LIVE с Алексеем Кучеренко

Главные темы прямого эфира с ведущей канала Юлией Литвиненко:

обстрелы Днестровской и Каневской ГЭС;

повышение цен на электроэнергию из-за российских атак;

долги на рынке электроэнергии;

программа "єОселя";

газовые объекты Украины, оказавшиеся под прицелом Кремля.

Напомним, ранее народный депутат группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что пока в Верховной Раде не рассматривали вопрос повышения тарифов на электроэнергию.

В то же время в Харькове после российского удара по энергетике возобновили горячее водоснабжение и призвали горожан уменьшить использование бойлеров из-за проблемы нехватки электроэнергии.