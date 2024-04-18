Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, полковник Петро Черник. Тема ефіру — чи провалить Росія свій наступ та коли американські конгресмени схвалять допомогу Україні.

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Петром Черником

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

можливість наступу Росії та чи вистачить у них сил;

допомога Україні від США;

якою буде Україна після війни;

мобілізація в Україні;

обстріли України та військовий план Росії.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців через блокування допомоги Україні, та наголосила, що таке затягування не можна пробачити.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що у разі схвалення допомоги від США, гроші підуть на фінансування відповідних американських підприємств, які виготовляють озброєння для передачі Україні.