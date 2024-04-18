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Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

18 квітня 2024 р. 18:55

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18:55Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

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13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

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12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

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12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

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10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
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23:50Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

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18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

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16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Text

14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

Text

13:45 Мобілізація засуджених не вирішить оборонні проблеми, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявив, що у Раді вже зареєстрували законопроєкт про демобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Гавриш розповів про майбутній наступ РФ та оборону України

Text

12:16 Нардеп розповів, куди направлять гроші у разі схвалення допомоги від США

Text

10:08 У Чернігові зупинили рятувальну операцію на місці обстрілу — у ДСНС назвали причину

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ранковий ефір Новини.LIVE

17 квітня 2024
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23:50 Російський опозиціонер Невзоров зізнався за що отримав український паспорт

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, полковник Петро Черник. Тема ефіру — чи провалить Росія свій наступ та коли американські конгресмени схвалять допомогу Україні. 

Переглянути ефір можна о 19:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Петром Черником

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • можливість наступу Росії та чи вистачить у них сил;
  • допомога Україні від США;
  • якою буде Україна після війни;
  • мобілізація в Україні;
  • обстріли України та військовий план Росії.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен розкритикувала республіканців через блокування допомоги Україні, та наголосила, що таке затягування не можна пробачити.

Водночас народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що у разі схвалення допомоги від США, гроші підуть на фінансування відповідних американських підприємств, які виготовляють озброєння для передачі Україні.

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19:05 Перший F-16 прибуде до України ще до літа — деталі від премʼєр-міністра Бельгії

19:04 Чим ризикують українці, які неофіційно здають житло в оренду

19:02 Байден заявив, що його дядька могли з'їсти канібали

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:00 Відомо коли стартує курортний сезон в Одесі — залишилися лічені дні

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