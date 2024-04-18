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Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

18 апреля 2024 г. 18:55

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18:55Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

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10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

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18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

Text

13:45 Мобилизация осужденных не решит оборонные проблемы, — нардеп

Text

13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

Text

12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

17 апреля 2024
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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, полковник Петр Черник. Тема эфира — провалит ли Россия свое наступление и когда американские конгрессмены одобрят помощь Украине.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Петром Черником

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • возможность наступления России и хватит ли у них сил;
  • помощь Украине от США;
  • какой будет Украина после войны;
  • мобилизация в Украине;
  • обстрелы Украины и военный план России

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине и подчеркнула, что такую затяжку нельзя простить.

В то же время народный депутат Александр Федиенко отметил, что в случае одобрения помощи от США деньги пойдут на финансирование соответствующих американских предприятий, которые производят вооружение для передачи Украине.

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19:02 Байден заявил, что его дядю могли съесть каннибалы

Эксклюзив

19:00 Известно, когда стартует курортный сезон в Одессе — остались считанные дни

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:42 Закон о мобилизации лишит отсрочки еще одну категорию граждан

18:41 Коррупционная схема на Черновицкой таможне — суд избрал меру пресечения еще трем участникам

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13:26 Нардеп заявил, что в Раде уже зарегистрировали законопроект о демобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:34 Гавриш рассказал о предстоящем наступлении РФ и обороне Украины

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12:16 Нардеп рассказал, куда направят деньги в случае одобрения помощи от США

Text

10:08 В Чернигове приостановили спасательную операцию на месте обстрела — в ГСЧС назвали причину

Text

08:00 Зеленский обратился к украинцам — утренний эфир Новини.LIVE

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23:50 Российский оппозиционер Невзоров признался за что получил украинский паспорт