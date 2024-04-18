Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, полковник Петр Черник. Тема эфира — провалит ли Россия свое наступление и когда американские конгрессмены одобрят помощь Украине.

Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Петром Черником

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

возможность наступления России и хватит ли у них сил;

помощь Украине от США;

какой будет Украина после войны;

мобилизация в Украине;

обстрелы Украины и военный план России

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине и подчеркнула, что такую затяжку нельзя простить.

В то же время народный депутат Александр Федиенко отметил, что в случае одобрения помощи от США деньги пойдут на финансирование соответствующих американских предприятий, которые производят вооружение для передачи Украине.