Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, полковник Петр Черник. Тема эфира — провалит ли Россия свое наступление и когда американские конгрессмены одобрят помощь Украине.
Посмотреть эфир можно в 19:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Петром Черником
Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:
- возможность наступления России и хватит ли у них сил;
- помощь Украине от США;
- какой будет Украина после войны;
- мобилизация в Украине;
- обстрелы Украины и военный план России
Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала республиканцев из-за блокирования помощи Украине и подчеркнула, что такую затяжку нельзя простить.
В то же время народный депутат Александр Федиенко отметил, что в случае одобрения помощи от США деньги пойдут на финансирование соответствующих американских предприятий, которые производят вооружение для передачи Украине.