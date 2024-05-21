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Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

21 травня 2024 р. 21:28

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22:05 Захід розглядає можливість виробництва зброї в Україні, — нардепка

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Text

11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

Після набуття чинного нового закону про мобілізацію військовозобов'язані українці бояться офіційно влаштовуватись на роботу. Адже відтепер працедавці повинні надавати дані про працівників чоловічої статі ТЦК. 

Про це та інші важливі події вівторка, 21 травня, йдеться у свіжому випуску "Просто новини"

Що буде з відключеннями світла в Україні 

"Просто новини" повідомляють, зокрема, що у липні-серпні цього року в Україні можуть ще частіше вимикати світло. За словами голови підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР Вікторії Гриб, ситуція в енергозабезпечння країни зараз критична, на об'єктах енергетики, які постраждали через обстріли РФ, тривають ремонти. 

Серед інших тем випуску: 

  • У Верховній Раді пропонували запровадити "податок на бездітність";
  • Перші 10 українців завершили навчання з обслуговування F-16;
  • Ситуація на фронті: українські захисники продовжуть боронити Часів Яр на Донеччині.

Нагадаємо, у Міненерго запевняють, що готують посильний для гаманців українців тариф на електроенергію

До слова, 21 травня у Києві всю добу діятимуть тимчасові та погодинні відключення світла. 

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21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

23:08 В Укренерго розповіли, в які години завтра можливе відключення світла

22:58 Україна продовжує забезпечувати автономне живлення закладів освіти, — Шмигаль

22:57 Українських чоловіків штрафуватимуть на майже 60 тисяч гривень — хто ризикує

22:55 Українці отримуватимуть зарплати на картки NovaPay — як це працюватиме

22:46 Два місяці ніхто не дасть — скільки днів матиме чоловік на вирішення своїх справ до мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:45 В Україні продовжують рости ціни на пальне — якою буде його вартість завтра

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Text

21:28 Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE