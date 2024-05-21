Коли компанії почнуть видавати своїх працівників ТЦК, і що буде зі світлом в Україні — Просто новини

Після набуття чинного нового закону про мобілізацію військовозобов'язані українці бояться офіційно влаштовуватись на роботу. Адже відтепер працедавці повинні надавати дані про працівників чоловічої статі ТЦК.

Про це та інші важливі події вівторка, 21 травня, йдеться у свіжому випуску "Просто новини".

Що буде з відключеннями світла в Україні

"Просто новини" повідомляють, зокрема, що у липні-серпні цього року в Україні можуть ще частіше вимикати світло. За словами голови підкомітету з питань енергетичної безпеки ВР Вікторії Гриб, ситуція в енергозабезпечння країни зараз критична, на об'єктах енергетики, які постраждали через обстріли РФ, тривають ремонти.

Серед інших тем випуску:

У Верховній Раді пропонували запровадити "податок на бездітність";

Перші 10 українців завершили навчання з обслуговування F-16;

Ситуація на фронті: українські захисники продовжуть боронити Часів Яр на Донеччині.

Нагадаємо, у Міненерго запевняють, що готують посильний для гаманців українців тариф на електроенергію.

До слова, 21 травня у Києві всю добу діятимуть тимчасові та погодинні відключення світла.