Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные украинцы боятся официально устраиваться на работу. Ведь теперь работодатели должны предоставлять данные о работниках мужского пола ТЦК.
Об этом и других важных событиях вторника, 21 мая, говорится в свежем выпуске "Просто новини".
Что будет с отключениями света в Украине
"Просто новини" сообщают, в том числе, что в июле-августе этого года в Украине могут еще чаще выключать свет. По словам главы подкомитета по вопросам энергетической безопасности ВР Виктории Гриб, ситуация в энергоснабжении страны сейчас критическая, на пострадавших из-за обстрелов РФ объектах энергетики продолжаются ремонты.
Среди других тем выпуска:
- В Верховной Раде предлагали ввести "налог на бездетность";
- Первые 10 украинцев завершили обучение по обслуживанию F-16;
- Ситуация на фронте: украинские защитники продолжают защищать Часов Яр Донецкой области.
Напомним, в Минэнерго уверяют, что готовят посильный для кошельков украинцев тариф на электроэнергию.
К слову, 21 мая в Киеве будут действовать временные почасовые отключения света.