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Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

21 мая 2024 г. 21:28

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21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

Text

08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

После вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные украинцы боятся официально устраиваться на работу. Ведь теперь работодатели должны предоставлять данные о работниках мужского пола ТЦК.

Об этом и других важных событиях вторника, 21 мая, говорится в свежем выпуске "Просто новини".

Что будет с отключениями света в Украине

"Просто новини" сообщают, в том числе, что в июле-августе этого года в Украине могут еще чаще выключать свет. По словам главы подкомитета по вопросам энергетической безопасности ВР Виктории Гриб, ситуация в энергоснабжении страны сейчас критическая, на пострадавших из-за обстрелов РФ объектах энергетики продолжаются ремонты.

Среди других тем выпуска:

  • В Верховной Раде предлагали ввести "налог на бездетность";
  • Первые 10 украинцев завершили обучение по обслуживанию F-16;
  • Ситуация на фронте: украинские защитники продолжают защищать Часов Яр Донецкой области.

Напомним, в Минэнерго уверяют, что готовят посильный для кошельков украинцев тариф на электроэнергию.

К слову, 21 мая в Киеве будут действовать временные почасовые отключения света.

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22:39 Зеленский предположил, что Украина может получить семь систем Patriot

21:26 В Минэнерго готовят "посильный тариф" на электричество для населения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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21:28 Когда компании начнут сдавать своих работников ТЦК, и что будет со светом в Украине — Просто новини

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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