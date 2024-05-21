Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію у Мінооборони та ТЦК з'явились всі інструменти, аби навести лад у військовому обліку. Але навряд чи цей процес буде ефективний. Мобілізаційна кампанія, яка зараз розгортається в нашій країні, теж недосконала.

Про це у вівторок, 21 травня, заявив народний депутат України Олександр Качура в ефірі Вечір.LIVE

Батогом не можна загнати в армію

Нардеп переконаний: чоловіки самі підуть до військкоматів, якщо держава гарантує їх родинам гідну соціальну, матерільну підтримку.

"Для мене очевидно: батогом не можна нікого загнати в армію. Повинна бути мотивація та відповідні гарантії. Якщо з людиною щось стається — то її родичі не будуть побиратися, а держава про них подбає, що це буде гідне майбутнє дітей захисників. Якщо людина повернеться з фронту без руки — їй не будуть казати, що я тебе туди не посилав, і вона буде отримувати 500 гривень. Тобто у таких людей має бути гідне забезпечення. Такі люди мають бути переконані, що коли вони повернуться працювати на своє підприємство, їх будуть призначати на відповідальні посади. Так повинно бути в нормальній, здоровій країні", — сказав Олександр Качура.

Раніше ми повідомляли, що з 18 травня, коли став чинним законо про мобілізацію, у застосунку "Резерв+" зареєструвались вже понад один мільйонів українців.

До слова, відома телеведуча Наталія Мосейчук знову підігріває скандал навколо болючого питання для всіх українців — мобілізації.