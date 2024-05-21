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Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

21 травня 2024 р. 21:37

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

Text

17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

Text

13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

Text

13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

Text

11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

Text

08:00 Мобілізація, можливі перемовини з РФ, нові тарифи на електроенергію — эфір Ранок.LIVE

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23:20 Білозір розповіла, хто спонсорував черги на кордоні з Польщею

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Після набуття чинності нового закону про мобілізацію у Мінооборони та ТЦК з'явились всі інструменти, аби навести лад у військовому обліку. Але навряд чи цей процес буде ефективний. Мобілізаційна кампанія, яка зараз розгортається в нашій країні, теж недосконала. 

Про це у вівторок, 21 травня, заявив народний депутат України Олександр Качура в ефірі Вечір.LIVE

Батогом не можна загнати в армію 

Нардеп переконаний: чоловіки самі підуть до військкоматів, якщо держава гарантує їх родинам гідну соціальну, матерільну підтримку. 

"Для мене очевидно: батогом не можна нікого загнати в армію. Повинна бути мотивація та відповідні гарантії. Якщо з людиною щось стається — то її родичі не будуть побиратися, а держава про них подбає, що це буде гідне майбутнє дітей захисників. Якщо людина повернеться з фронту без руки —  їй не будуть казати, що я тебе туди не посилав, і вона буде отримувати 500 гривень. Тобто у таких людей має бути гідне забезпечення. Такі люди мають бути переконані, що коли вони повернуться працювати на своє підприємство, їх будуть призначати на відповідальні посади. Так повинно бути в нормальній, здоровій країні", — сказав Олександр Качура. 

Раніше ми повідомляли, що з 18 травня, коли став чинним законо про мобілізацію, у застосунку "Резерв+" зареєструвались вже понад один мільйонів українців. 

До слова, відома телеведуча Наталія Мосейчук знову підігріває скандал навколо болючого питання для всіх українців — мобілізації.

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20:56 На Україну насуваються грози та спека — синоптики назвали регіони, де очікувати опади

20:52 В Міноборони розповіли, скільки українців оновили дані через застосунок "Резерв+"

20:48 Гроші за вподобайки — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:36 Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати

20:35 Зеленський розповів про оборону Харківщини — вечірнє звернення

20:23 Зеленський назвав причини, чому Захід не дозволяє Україні завдавати удари по РФ

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21:37 Нардеп розповів, в якому випадку всі військовозобов'язані добровільно прийдуть в ТЦК

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17:50 Данилов, Буряченко та Гончаренко у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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14:20 Прикордонники знищили два ворожі човни на Півдні

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13:35 Аеророзвідка завдала удару FPV-дроном по місцю перебування росіян на Півдні

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13:16 Кучеренко поділився, як Україна може захистити об’єкти генерації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:48 Мазурашу категорично висловився проти представників ТЦК на вулицях міст

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11:28 Мазурашу висловив обурення бюрократією, пов'язаною з довідками із ТЦК

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21:29 Як відбувається евакуація з прифронтових територій — кореспондентка Новини.LIVE