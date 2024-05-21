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Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

21 мая 2024 г. 21:37

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

Text

17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

Text

14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

Text

12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

Text

11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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После вступления в силу нового закона о мобилизации у Минобороны и ТЦК появились все инструменты, чтобы навести порядок в воинском учете. Но вряд ли этот процесс будет эффективен. Мобилизационная кампания, которая сейчас разворачивается в нашей стране, тоже несовершенна.

Об этом во вторник, 21 мая, заявил народный депутат Украины Александр Качура в эфире Вечір.LIVE

Кнутом нельзя загнать в армию

Нардеп убежден: мужчины сами пойдут в военкоматы, если государство гарантирует их семьям достойную социальную, материальную поддержку.

"Для меня очевидно: кнутом нельзя никого загнать в армию. Должна быть мотивация и соответствующие гарантии. Если с человеком что-то случится — то его родственники не будут побираться, государство о них позаботится, что это будет достойное будущее для детей защитников. Если человек вернется с фронта без руки — ему не будут говорить, что я тебя туда не посылал, и он в итоге будет получать 500 гривен. То есть у таких людей должно быть достойное обеспечение. Такие люди должны быть убеждены, что, когда они вернутся работать на свое предприятие, их будут назначать на ответственные должности. Так должно быть в нормальной, здоровой стране", — сказал Александр Качура.

Ранее мы сообщали, что с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, в приложении "Резерв+" зарегистрировались уже более одного миллиона украинцев.

К слову, известная телеведущая Наталья Мосейчук снова подогревает скандал вокруг болезненного вопроса для всех украинцев — мобилизации.

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20:48 Деньги за "лайки"— в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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22:05 Запад рассматривает возможность производства оружия в Украине, — нардепка

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21:37 Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

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17:50 Данилов, Буряченко и Гончаренко в прямом эфире на Вечір.LIVE

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14:20 Пограничники уничтожили две вражеские лодки на Юге

Text

13:35 Аэроразведка нанесла удар FPV-дроном по месту нахождения россиян на Юге

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:16 Кучеренко поделился, как Украина может защитить объекты генерации

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12:48 Мазурашу категорически высказался против представителей ТЦК на улицах городов

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11:28 Мазурашу выразил возмущение бюрократией, связанной со справками из ТЦК

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08:00 Мобилизация, возможные переговоры с РФ, новые тарифы на электроэнергию — эфир Ранок.LIVE

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23:20 Билозир рассказала, кто спонсировал очереди на границе с Польшей