Нардеп рассказал, в каком случае все военнообязанные добровольно придут в ТЦК

После вступления в силу нового закона о мобилизации у Минобороны и ТЦК появились все инструменты, чтобы навести порядок в воинском учете. Но вряд ли этот процесс будет эффективен. Мобилизационная кампания, которая сейчас разворачивается в нашей стране, тоже несовершенна.

Об этом во вторник, 21 мая, заявил народный депутат Украины Александр Качура в эфире Вечір.LIVE.

Кнутом нельзя загнать в армию

Нардеп убежден: мужчины сами пойдут в военкоматы, если государство гарантирует их семьям достойную социальную, материальную поддержку.

"Для меня очевидно: кнутом нельзя никого загнать в армию. Должна быть мотивация и соответствующие гарантии. Если с человеком что-то случится — то его родственники не будут побираться, государство о них позаботится, что это будет достойное будущее для детей защитников. Если человек вернется с фронта без руки — ему не будут говорить, что я тебя туда не посылал, и он в итоге будет получать 500 гривен. То есть у таких людей должно быть достойное обеспечение. Такие люди должны быть убеждены, что, когда они вернутся работать на свое предприятие, их будут назначать на ответственные должности. Так должно быть в нормальной, здоровой стране", — сказал Александр Качура.

Ранее мы сообщали, что с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, в приложении "Резерв+" зарегистрировались уже более одного миллиона украинцев.

К слову, известная телеведущая Наталья Мосейчук снова подогревает скандал вокруг болезненного вопроса для всех украинцев — мобилизации.