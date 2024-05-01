Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Український державний діяч Павло Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Валерій Залужний на новій посаді. Найближчими тижнями ексголовнокомандувач ЗСУ розпочне роботу послом у Великій Британії.
Про це Павло Клімкін розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.
Робота Залужного на новій посаді
За словами Клімкіна, Лондон — один з найголовніших партнерів України. Він наголосив, що з британцями можна працювати.
"Низка викликів, з якими зіткнеться Залужний — це непроста економіка у Британії. Порівняно зі Штатами, порівняно навіть з континентом, вони там "шкутильгають" багато в чому. У них будуть вибори до січня, але зрозуміло, що вони будуть раніше", — зазначив Клімкін.
Державний діяч каже, що у Британії геніальна система. Там не встановлена дата виборів, адже за сім тижнів король її оголошує на прохання прем'єра.
Клімкін наголосив, що у Британії є багато внутрішньополітичних викликів.
Нагадаємо, Залужний вже "найближчими тижнями" приступить до роботи посла у Великій Британії. Лондон вже офіційно погодив його кандидатуру.
Також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Сполученого Королівства для України. Пакет містив мільйони набоїв різного призначення, сотні одиниць техніки, а також далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.