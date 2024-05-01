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Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

01 травня 2024 р. 21:29

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21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

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19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

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18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

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Text

18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

Text

16:02 Гришина пояснила, що таке мобінг і чому українцям важливо знати про це

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11:23 У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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Український державний діяч Павло Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Валерій Залужний на новій посаді. Найближчими тижнями ексголовнокомандувач ЗСУ розпочне роботу послом у Великій Британії.

Про це Павло Клімкін розповів в ефірі Вечір.LIVE у середу, 1 травня.

Робота Залужного на новій посаді

За словами Клімкіна, Лондон — один з найголовніших партнерів України. Він наголосив, що з британцями можна працювати.

"Низка викликів, з якими зіткнеться Залужний — це непроста економіка у Британії. Порівняно зі Штатами, порівняно навіть з континентом, вони там "шкутильгають" багато в чому. У них будуть вибори до січня, але зрозуміло, що вони будуть раніше", — зазначив Клімкін.

Державний діяч каже, що у Британії геніальна система. Там не встановлена дата виборів, адже за сім тижнів король її оголошує на прохання прем'єра.

Клімкін наголосив, що у Британії є багато внутрішньополітичних викликів.

Нагадаємо, Залужний вже "найближчими тижнями" приступить до роботи посла у Великій Британії. Лондон вже офіційно погодив його кандидатуру.

Також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Сполученого Королівства для України. Пакет містив мільйони набоїв різного призначення, сотні одиниць техніки, а також далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

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22:45 Ціни на пальне в Україні — які ціни будуть завтра на АЗС

22:40 У Грузії відновився мітинг проти закону про іноагентів — поліція застосовує газ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:03 В Одесі пролунали вибухи — що відомо

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20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

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