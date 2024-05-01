Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Валерий Залужный в новой должности. В ближайшие недели экс-главнокомандующий ВСУ начнет работу послом в Великобритании.

Об этом Павел Климкин рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Работа Залужного на новой должности

По словам Климкина, Лондон — один из самых главных партнеров Украины. Он отметил, что с британцами можно работать.

"Ряд вызовов, с которыми столкнется Залужный — это непростая экономика в Британии. По сравнению со Штатами, по сравнению даже с континентом, они там "хромают" во многом. У них будут выборы до января, но понятно, что они будут раньше", — отметил Климкин.

Государственный деятель говорит, что в Великобритании гениальная система. Там не установлена дата выборов, ведь за семь недель король ее объявляет по просьбе премьера.

Климкин подчеркнул, что у Британии есть много внутриполитических вызовов.

Напомним, Залужный уже "в ближайшие недели" приступит к работе посла в Великобритании. Лондон уже официально согласовал его кандидатуру.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.