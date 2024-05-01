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Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

1 мая 2024 г. 21:29

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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20:11 Климкин объяснил, почему в университетах США молодежь выходит на протесты

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19:31 Климкин рассказал, кто принимает решение о вступлении стран в НАТО

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18:53 В Воздушных силах прокомментировали строительство нового аэродрома в Белгородской области

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18:16 F-16 для Украины и штрафы для уклонистов — прямой эфир Вечір.LIVE

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16:02 Гришина объяснила, что такое мобинг и почему украинцам важно знать об этом

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11:23 В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

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Украинский государственный деятель Павел Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Валерий Залужный в новой должности. В ближайшие недели экс-главнокомандующий ВСУ начнет работу послом в Великобритании.

Об этом Павел Климкин рассказал в эфире Вечір.LIVE в среду, 1 мая.

Работа Залужного на новой должности

По словам Климкина, Лондон — один из самых главных партнеров Украины. Он отметил, что с британцами можно работать.

"Ряд вызовов, с которыми столкнется Залужный — это непростая экономика в Британии. По сравнению со Штатами, по сравнению даже с континентом, они там "хромают" во многом. У них будут выборы до января, но понятно, что они будут раньше", — отметил Климкин.

Государственный деятель говорит, что в Великобритании гениальная система. Там не установлена дата выборов, ведь за семь недель король ее объявляет по просьбе премьера.

Климкин подчеркнул, что у Британии есть много внутриполитических вызовов.

Напомним, Залужный уже "в ближайшие недели" приступит к работе посла в Великобритании. Лондон уже официально согласовал его кандидатуру.

Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

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21:05 Зеленский уволил генерала Витюка с должности в СБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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