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Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

19 квітня 2024 р. 00:47

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00:47 Хліба і видовищ — Комаровський розповів, чому суспільство полюбляє конфлікти

18 квітня 2024
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20:56 Ядерний удар Росії у випадку деокупації Криму — ефір Новини.LIVE

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20:43 Нардеп пояснив, як повпливати на чоловіків, які втекли за кордон від мобілізації

Text

20:15 Наступ РФ у травні та чого очікувати після інавгурації Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:55 Коли Конгрес США схвалить допомогу Україні — ефір Новини.LIVE

Text

16:16 Військовий юрист пояснив, як має проходити мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:50 В інституті нацпам'яті відповіли, чи потрібно демонтувати Арку Дружби народів у Києві

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Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський розповів про негативний вплив стресу на організм людини. За його словами, люди саме в стані стресу дуже схильні до конфліктів. 

Про це Євген Комаровський розповів в ефірі Новини.LIVE у вівторок, 16 квітня.

Чому люди схильні до конфліктів

Лікар зазначив, що публічні люди розуміють ризики, пов'язані зі сприйняттям українцями провокативної інформації, однак багато хто цим користується.

"Це пояснюється тим, що для них (відомих авторів. — Ред.) пріоритетом завжди будуть лайки, коментарі та підписки. ... Якщо ми зробимо відео про методи боротьби зі стресом, воно не буде таким популярним, як будь-який звичайний "с*ач". На жаль, так воно працює", — пояснив Комаровський.

Він додав, що владі слід приділяти увагу питанням інформаційної політики в державі.

Нагадаємо, що нещодавно Комаровський розповів, чи правда, що алкоголь знімає стрес та допомагає зігрітись.

Також ми писали, що виявляється, є рослини, здатні захистити господаря від стресу та покращити пам'ять. Найцікавіше, що їх можна знайти практично на кожній кухні, якщо не у горщику, то у банці зі спеціями. 

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00:26 Росіяни скаржаться на дощ з уламків в Бєлгороді — що відбувається

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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