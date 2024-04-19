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Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

19 апреля 2024 г. 0:47

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00:47 Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

18 апреля 2024
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20:56 Ядерный удар России в случае деоккупации Крыма — эфир Новини.LIVE

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20:43 Нардеп объяснил, как повлиять на мужчин, сбежавших за границу от мобилизации

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20:15 Наступление РФ в мае и чего ждать после инаугурации Путина — эфир Новини.LIVE

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18:55 Когда Конгресс США одобрит помощь Украине — эфир Новини.LIVE

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16:16 Военный юрист объяснил, как должна проходить мобилизация заключенных в ряды ВСУ

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14:50 В институте нацпамяти ответили, нужно ли демонтировать Арку Дружбы народов в Киеве

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Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о негативном влиянии стресса на организм человека. По его словам, люди именно в состоянии стресса очень подвержены конфликтам.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 16 апреля.

Почему люди склонны к конфликтам

Врач отметил, что публичные люди понимают риски, связанные с восприятием украинцами провокативной информации, однако многие этим пользуются.

"Это объясняется тем, что для них (известных авторов. — Ред.) приоритетом всегда будут ругательства, комментарии и подписки. ... Если мы сделаем видео о методах борьбы со стрессом, оно не будет таким популярным, как любой обычный" с*ач". К сожалению, так оно работает", — объяснил Комаровский.

Он добавил, что властям следует уделять внимание вопросам информационной политики в государстве.

Напомним, что недавно Комаровский рассказал, правда ли, что алкоголь снимает стресс и помогает согреться.

Также мы писали, что оказывается есть растения, способные защитить хозяина от стресса и улучшить память. Самое интересное, что их можно найти практически на каждой кухне, если не в горшке, то в банке со специями.

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