Хлеба и зрелищ — Комаровский рассказал, почему общество любит конфликты

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о негативном влиянии стресса на организм человека. По его словам, люди именно в состоянии стресса очень подвержены конфликтам.

Об этом Евгений Комаровский рассказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 16 апреля.

Почему люди склонны к конфликтам

Врач отметил, что публичные люди понимают риски, связанные с восприятием украинцами провокативной информации, однако многие этим пользуются.

"Это объясняется тем, что для них (известных авторов. — Ред.) приоритетом всегда будут ругательства, комментарии и подписки. ... Если мы сделаем видео о методах борьбы со стрессом, оно не будет таким популярным, как любой обычный" с*ач". К сожалению, так оно работает", — объяснил Комаровский.

Он добавил, что властям следует уделять внимание вопросам информационной политики в государстве.

Напомним, что недавно Комаровский рассказал, правда ли, что алкоголь снимает стресс и помогает согреться.

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