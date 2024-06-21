Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

Нардеп Юрій Камельчук висловив занепокоєння щодо неефективного використання міських бюджетів під час війни, зокрема виділення коштів на обслуговування інженерних мереж у містах, які зараз окуповані. Він також підкреслив, що вкладення коштів у бруківку в умовах, коли відсутні укриття в школах та садочках, є нераціональним.

Про це народний депутат України Юрій Камельчук розповів у прямому ефірі Вечір.LIVE у четвер, 20 червня.

Місцевим владам окупованих територій виділяють гроші на інженерні мережі

Камельчук зазначив, що політичні партії у своїх звітах пропонували дозволити передачу коштів громадським організаціям, що, на його думку, може призвести до відмивання грошей. Він підкреслив, що під час війни міські бюджети повинні бути використані ефективно і з обмеженнями на певні витрати.

"Ми бачимо, як деякі міста вкладають кошти у бруківку, коли немає укриттів у школах чи садочках, або в тих містах, де щодня обстріли, не робляться укриття на зупинках. Також я не розумію, чому виділяються кошти на обслуговування інженерних мереж у містах, які зараз окуповані. Куди ці кошти йдуть?" — зауважив народний депутат.

Нагадаємо, політтехнолог Руслан Рохов наголосив на необхідності культивувати у виборців правильні очікування від місцевої влади, щоб їхня діяльність відповідала актуальним потребам суспільства.

Раніше ми писали, що у Львівській області будівельна компанія намагалась незаконно виділити 9 мільйонів гривень з бюджету. Прокурори запобігли неправомірному використанню коштів.