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Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

21 червня 2024 р. 00:11

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22:04 Ексміністр соцполітики заявив, що закон про економічне бронювання суперечить Конституції

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17:50 Удари по нафтобазах РФ, образа Зеленського на США та нова біда для України — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Обвал київського мосту — Попенко засудив роботу столичної влади

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Нардеп Юрій Камельчук висловив занепокоєння щодо неефективного використання міських бюджетів під час війни, зокрема виділення коштів на обслуговування інженерних мереж у містах, які зараз окуповані. Він також підкреслив, що вкладення коштів у бруківку в умовах, коли відсутні укриття в школах та садочках, є нераціональним.

Про це народний депутат України Юрій Камельчук розповів у прямому ефірі Вечір.LIVE у четвер, 20 червня.

Місцевим владам окупованих територій виділяють гроші на інженерні мережі

Камельчук зазначив, що політичні партії у своїх звітах пропонували дозволити передачу коштів громадським організаціям, що, на його думку, може призвести до відмивання грошей. Він підкреслив, що під час війни міські бюджети повинні бути використані ефективно і з обмеженнями на певні витрати.

"Ми бачимо, як деякі міста вкладають кошти у бруківку, коли немає укриттів у школах чи садочках, або в тих містах, де щодня обстріли, не робляться укриття на зупинках. Також я не розумію, чому виділяються кошти на обслуговування інженерних мереж у містах, які зараз окуповані. Куди ці кошти йдуть?" — зауважив народний депутат.

Нагадаємо, політтехнолог Руслан Рохов наголосив на необхідності культивувати у виборців правильні очікування від місцевої влади, щоб їхня діяльність відповідала актуальним потребам суспільства.

Раніше ми писали, що у Львівській області будівельна компанія намагалась незаконно виділити 9 мільйонів гривень з бюджету. Прокурори запобігли неправомірному використанню коштів.

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