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Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

21 июня 2024 г. 0:11

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17:50 Удары по нефтебазам РФ, обиду Зеленского на США и новой беде для Украины — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Обвал киевского моста — Попенко осудил работу столичных властей

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Нардеп Юрий Камельчук выразил обеспокоенность по поводу неэффективного использования городских бюджетов во время войны, в частности выделение средств на обслуживание инженерных сетей в городах, которые сейчас оккупированы. Он также подчеркнул, что вложение средств в брусчатку в условиях, когда отсутствуют укрытия в школах и садах, нерационально.

Об этом народный депутат Украины Юрий Камельчук рассказал в прямом эфире Вечір.LIVE в четверг, 20 июня.

Местным властям оккупированных территорий выделяют деньги на инженерные сети

Камельчук отметил, что политические партии в своих отчетах предлагали разрешить передачу средств общественным организациям, что, по его мнению, может привести к отмыванию денег. Он подчеркнул, что во время войны городские бюджеты должны использоваться эффективно и с ограничениями на определенные расходы.

"Мы видим, как некоторые города вкладывают средства в брусчатку, когда нет укрытий в школах или садах, или в тех городах, где каждый день обстрелы, не делаются укрытия на остановках. Также я не понимаю, почему выделяются средства на обслуживание инженерных сетей в городах, какие сейчас оккупированы. Куда эти средства уходят?" — заметил народный депутат.

Напомним, политтехнолог Руслан Рохов подчеркнул необходимость культивировать у избирателей правильные ожидания от местных властей, чтобы их деятельность отвечала актуальным потребностям общества.

Ранее мы писали, что в Львовской области строительная компания пыталась незаконно выделить 9 миллионов гривен из бюджета. Прокуроры предотвратили неправомерное использование средств.

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