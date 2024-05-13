Камельчук оцінив вірогідність перепризначення Кубракова на посаду міністра інфраструктури

Верховна Рада України 9 травня підтримала звільнення з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Водночас сам посадовець зазначив, що відповідне рішення з ним ніхто попередньо не обговорював.

Можливості щодо перепризначення Кубракова прокоментував народний депутат України Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Перепризначення Кубракова на посаду міністра

"Щодо перепризначення, як нам сказали технічно його будуть виносити на голосування як кандидата, але це не означає що воно буде підтримане Верховною Радою", — сказав Камельчук.

Він особисто наразі не бачить того, що кандидатура буде підтримана, тому на місце Кубракова може претендувати хтось інший. Тим більше, що нове міністерство навіть не зможе утворитися, хіба якщо Уряд проголосує постанову без призначення міністра.

"Можлива ротація серед членів Кабінету Міністрів або керівників важливих підприємств. Є потенціал у тих, кого раніше можливо просили піти і вони залишилися ще в країні", — додав Камельчук.

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Того ж дня народні депутати 272 голосами "за" підтримали звільнення Кубракова з посади.

Також ми писали, що за словами самого політика, на засідання фракції та комітету його не запросили і рішення про звільнення з ним ніхто не обговорював.