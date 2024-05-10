Бракує п'ять міністрів — нардеп розповів про прогалини в роботі уряду

Народний депутат України Олексій Гончаренко розкритикував роботу Уряду на тлі обговорення звільнення Міністра з розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Кубракова. За його словами, звільнений посадовець не відзвітував про свою роботу. Щобільше, в Кабінеті міністрів України є кілька "вакантних" посад.

Про це Олексій Гончаренко розповів в етері Вечір.LIVE.

Кубраков звільнився, але запитання залишились

Олексій Гончаренко заявив, що робота парламенту зіпсувалась, а звільнення Олександра Кубракова викликає чимало запитань. Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, як каже нардеп, "прогулює" важливі засідання.

"Людина працювала на такій посаді декілька років, ми хочемо почути звіт що зроблено.Він має передати щось і сказати: ось це вдалось, ось це не вдалось. Звичайно це абсурд. Взагалі роль парламенту зведена до ну такого низького рівня, що все відбувається без парламенту. В нас не приходить прем'єр-міністр на представлення державного бюджету. В нас не приходить прем'єр-міністр на звільнення свого заступника, яким був Кубраков", — заявив Гончаренко.

Також нардеп стверджує, що кадрові рішення приймаються "телефонними дзвінками", втім підтверджень своїм словам не надав. За його словами, наразі в Уряді існує серйозна прогалина з набором міністрів на вакантні посади. Від них "нічого не залежить", але це важлива представницька роль України на міжнародній арені.

"Ну об'єктивна реальність така. З ОПУ надійшов дзвінок Шмигалю та Стефанчуку, що необхідно звільняти, а міністерство розділяти. В нас, на жаль, немає ні суб'єктності, ні парламенту, ні уряду. В результаті цього в нас в уряді п'ять дірок. Не одного міністра нема, а п'ять міністрів нема. І всім байдуже, хоч від них нічого не залежить. Але є публічна роль, є міжнародна роль. Наприклад міністерство з аграрної політики — роль дуже велика. Якості цієї кадрової політики немає, і жодної якось стратегії нема", — підсумував Гончаренко.

Нагадаємо, що у четвер, 9 травня, у Верховній Раді підтримали звільнення віцепремʼєра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Пізніше він прокоментував такі кадрові рішення та заявив, що з ним особисто ніхто такі питання не обговорював.