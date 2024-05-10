Недостает пять министров — нардеп рассказал о пробелах в работе правительства

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко подверг критике работу Правительства на фоне обсуждения увольнения Министра по развитию общин территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. По его словам, уволенный чиновник не отчитался о своей работе. Более того, в Кабинете министров Украины есть несколько "вакантных" должностей.

Об этом Алексей Гончаренко рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Кубраков уволился, но вопросы остались

Алексей Гончаренко заявил, что работа парламента испортилась, а увольнение Александра Кубракова вызывает немало вопросов. Кроме того, премьер-министр Денис Шмигаль, как говорит нардеп, "прогуливает" важные заседания.

"Человек работал на такой должности несколько лет, мы хотим услышать отчет что сделано. Он должен передать что-то и сказать: вот это удалось, вот это не удалось. Конечно, это абсурд. Вообще роль парламента сведена до ну такого низкого уровня, что все происходит без парламента. У нас не приходит премьер-министр на представление государственного бюджета. У нас не приходит премьер-министр на увольнение своего заместителя, которым был Кубраков", — заявил Гончаренко.

Также нардеп утверждает, что кадровые решения принимаются "телефонными звонками", впрочем, подтверждений своим словам не предоставил. По его словам, в настоящее время в правительстве существует серьезный пробел с набором министров на вакантные должности. От них "ничего не зависит", но это важная представительная роль Украины на международной арене.

"Ну объективная реальность такова. Из ОПУ поступил звонок Шмыгалю и Стефанчуку, что необходимо увольнять, а министерство разделять. У нас, к сожалению, нет ни субъектности, ни парламента, ни правительства. В результате этого у нас в правительстве пять дыр. Не одного министра нет, а пять министров нет. И всем безразлично, хотя от них ничего не зависит. Но есть публичная роль, есть международная роль. Например, министерство по аграрной политике — роль очень большая. Качества этой кадровой политики нет, и никакой как-то стратегии нет", — подытожил Гончаренко.

Напомним, что в четверг, 9 мая, в Верховной Раде поддержали увольнение вице-премьера, министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Позже он прокомментировал такие кадровые решения и заявил, что с ним лично никто таких вопросов не обсуждал.