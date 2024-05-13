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Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

13 мая 2024 г. 16:23

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16:23 Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

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15:08 Чубенко рассказал, как проходит эвакуация в Харьковской области

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

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Верховная Рада Украины 9 мая поддержала увольнение с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. В то же время сам чиновник отметил, что соответствующее решение с ним никто предварительно не обсуждал.

Возможности переназначения Кубракова прокомментировал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Переназначение Кубракова на должность министра

"О переназначении, как нам сказали технически, его будут выносить на голосование как кандидата, но это не означает, что оно будет поддержано Верховной Радой", — сказал Камельчук.

Он лично пока не видит того, что кандидатура будет поддержана, поэтому на место Кубракова может претендовать кто-нибудь другой. Тем более что новое министерство даже не сможет образоваться, если Правительство проголосует постановление без назначения министра.

"Возможна ротация среди членов Кабинета Министров или руководителей важных предприятий. Есть потенциал у тех, кого раньше возможно просили уйти, и они остались еще в стране", — добавил Камельчук.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

В тот же день народные депутаты 272 голосами "за" поддержали увольнение Кубракова с должности.

Также мы писали, что, по словам самого политика, на заседание фракции и комитета его не пригласили и решения об увольнении с ним никто не обсуждал.

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16:00 В Крыму атаковали российскую базу ПВО — ликвидирован командир воинской части

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:00 Готовы ли одесситы защищать свой город — опрос

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14:26 Тарифы на электроэнергию для населения вырастут с 1 июня — детали от Попенко

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12:52 Наступление оккупантов в Харьковской области — Гавриш назвал цель РФ

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12:16 В Волчанске оккупанты умышленно отстрелили палец гражданскому — в прокуратуре назвали причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Российское наступление на Харьковщину и мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

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23:52 Бои за Харьковщину — украинские защитники проинформировали о ходе событий в Волчанске

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18:51 Новое наступление россиян — Новини.LIVE расспросили харьковчан, как они оценивают угрозу

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17:20 Во Львове прошел марафон в поддержку украинских военных — приняли участие и ветераны

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16:47 Участники акции FreeAzov снова собрались в центре Киева для поддержки военнопленных