Камельчук оценил вероятность переназначения Кубракова на должность министра инфраструктуры

Верховная Рада Украины 9 мая поддержала увольнение с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. В то же время сам чиновник отметил, что соответствующее решение с ним никто предварительно не обсуждал.

Возможности переназначения Кубракова прокомментировал народный депутат Украины Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Переназначение Кубракова на должность министра

"О переназначении, как нам сказали технически, его будут выносить на голосование как кандидата, но это не означает, что оно будет поддержано Верховной Радой", — сказал Камельчук.

Он лично пока не видит того, что кандидатура будет поддержана, поэтому на место Кубракова может претендовать кто-нибудь другой. Тем более что новое министерство даже не сможет образоваться, если Правительство проголосует постановление без назначения министра.

"Возможна ротация среди членов Кабинета Министров или руководителей важных предприятий. Есть потенциал у тех, кого раньше возможно просили уйти, и они остались еще в стране", — добавил Камельчук.

Напомним, 9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова — вице-премьера по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

В тот же день народные депутаты 272 голосами "за" поддержали увольнение Кубракова с должности.

Также мы писали, что, по словам самого политика, на заседание фракции и комитета его не пригласили и решения об увольнении с ним никто не обсуждал.