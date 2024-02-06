Кадрові зміни торкнуться не тільки армії, а й уряду — політолог

На тлі ймовірної відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, можливі точкові кадрові зміни й в уряді. Повна заміна складу — не найкраща ідея, адже у такому випадку потрібно буде змінювати й прем'єр-міністра.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи будуть кадрові зміни в уряді

Експерт припускає, що повна відставка уряду малоймовірна. Втім, точкові кадрові зміни будуть. Ба більше, це може бути не одна й не дві посади.

"Я не прогнозую відставки уряду загалом. Тому що в нинішніх умовах сформувати новий уряд буде достатньо непростою і не швидкою задачою. Але точкові відставки в уряді, мабуть, будуть", — сказав Олещук.

Відповідаючи на питання, чи можливе звільнення чинного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, політолог наголосив на певних ризиках. Адже, згідно із законодавством, у випадку відставки такого чиновника потрібно буде формувати новий склад Кабінету міністрів.

"Варіант відставки уряду, на даний момент, є не найкращим варіантом. Тому що треба буде формувати новий уряд, шукати кандидатуру прем'єр-міністра, яка пройде у Верховну Раду достатньо швидко тощо", — додав Олещук.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна подала до Верховної Ради заявку про відставку. Причина такого рішення Лапутіної поки що невідома.