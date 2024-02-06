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Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

6 февраля 2024 г. 19:15

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18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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На фоне вероятной отставки Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возможны точечные кадровые изменения и в правительстве. Полная замена состава — не самая лучшая идея, ведь в таком случае нужно будет менять и премьер-министра.

Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Будут ли кадровые изменения в правительстве

Эксперт предполагает, что полная отставка правительства маловероятна. Впрочем, точечные кадровые изменения будут. Более того, это может быть не одна и не две должности.

"Я не прогнозирую отставки правительства в целом. Потому что в нынешних условиях сформировать новое правительство будет достаточно непростой и не скорейшей задачей. Но точечные отставки в правительстве, пожалуй, будут", — сказал Олещук.

Отвечая на вопрос, возможно ли увольнение действующего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, политолог отметил определенные риски. Ведь согласно законодательству, в случае отставки такого чиновника нужно будет формировать новый состав Кабинета министров.

"Вариант отставки правительства на данный момент является не лучшим вариантом. Потому что нужно будет формировать новое правительство, искать кандидатуру премьер-министра, которая пройдет в Верховную Раду достаточно быстро", — добавил Олещук.

Напомним, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина подала в Верховную Раду заявку об отставке. Причина такого решения Лапутиной пока неизвестна.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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