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Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

19 лютого 2024 р. 09:35

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

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09:35 Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

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18 лютого 2024
Text
Новина з відео

23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

Text
Новина з відео

19:16 Володимир Дантес на мітингу на підтримку полонених "азовців" пояснив, чому такі акції важливі

17 лютого 2024
Text
Новина з відео

18:17 Рішення виводити війська з Авдіївки — Зеленський назвав причину

Text
Новина з відео

17:53 Росія звинуватила США у вбивстві Навального — Яковенко озвучив подробиці справи

Text

03:10 Бадоєв на презентації "Довгої Доби" в Одесі пояснив, чому українці будуть прикладом для всього світу

16 лютого 2024
Text

23:30 В Одесі відбулася презентація фільму "Довга Доба" Алана Бадоєва

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Україна не має можливості продавати зернові культури всередині Польщі вже понад 10 місяців. У той же час, кількість продукції з Росії на територію Європи значно зросла. Порівняно з минулим сезоном, показник збільшився на 22%. 

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону. 

РФ експортує власне зерно на територію Європи

Як пояснив Марчук, проблеми європейських фермерів виникли через реформування аграрної галузі всередині ЄС. Зокрема, вимоги, які сьогодні стоять перед товаровиробниками, є значно затратнішими порівняно їхніми можливостями. 

"Все це створює навантаження на бізнес. Собівартість здорожчала, а платити за продукцію дорожче європейці не хочуть. Тому, це перекладається на плечі товаровиробників", —  сказав Марчук. 

Він додав, що якраз шляхом блокування українського кордону фермери з інших країн намагаються вирішити ті проблеми, які утворилися в Європейському Союзі. Однак, на думку експерта, реальна ситуація вже перейшла будь-які межі. 

Марчук каже, що Україна вже понад 10 місяців не може продавати зернові на території Польщі. У той же час, ніхто не звертає увагу на те, що експорт російського зерна на територію Європи значно збільшився. 

"Кількість продукції в цьому маркетинговому році з Росії на територію Європи значно зросла. Порівняно з минулим сезоном, більше ніж на 22%", — наголосив посадовець Всеукраїнської агарної ради. 

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на кордоні з Україною.  Через це бюджет нашої держави може зазнати серйозних збитків, якщо блокаду кордону не зупинять. 

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10:13 На Київщині рятувальники дістали з річки тіло чоловіка — деталі

10:10 ПриватБанк запустить персональні пропозиції для клієнтів — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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23:59 У центрі Києва відбулася масштабна акція за повернення військовополонених

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