Європа закуповує зерно з РФ — як змінився показник експорту

Україна не має можливості продавати зернові культури всередині Польщі вже понад 10 місяців. У той же час, кількість продукції з Росії на територію Європи значно зросла. Порівняно з минулим сезоном, показник збільшився на 22%.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської агарної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону.

РФ експортує власне зерно на територію Європи

Як пояснив Марчук, проблеми європейських фермерів виникли через реформування аграрної галузі всередині ЄС. Зокрема, вимоги, які сьогодні стоять перед товаровиробниками, є значно затратнішими порівняно їхніми можливостями.

"Все це створює навантаження на бізнес. Собівартість здорожчала, а платити за продукцію дорожче європейці не хочуть. Тому, це перекладається на плечі товаровиробників", — сказав Марчук.

Він додав, що якраз шляхом блокування українського кордону фермери з інших країн намагаються вирішити ті проблеми, які утворилися в Європейському Союзі. Однак, на думку експерта, реальна ситуація вже перейшла будь-які межі.

Марчук каже, що Україна вже понад 10 місяців не може продавати зернові на території Польщі. У той же час, ніхто не звертає увагу на те, що експорт російського зерна на територію Європи значно збільшився.

"Кількість продукції в цьому маркетинговому році з Росії на територію Європи значно зросла. Порівняно з минулим сезоном, більше ніж на 22%", — наголосив посадовець Всеукраїнської агарної ради.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на кордоні з Україною. Через це бюджет нашої держави може зазнати серйозних збитків, якщо блокаду кордону не зупинять.