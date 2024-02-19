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Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

Европа закупает зерно из РФ — как изменился показатель экспорта

19 февраля 2024 г. 9:35

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08:11 Выход ВСУ из Авдеевки и затягивание помощи для Украины — эфир Новини.LIVE

18 февраля 2024
Text
Новость с видео

23:59 В центре Киева состоялась масштабная акция за возвращение военнопленных

Text
Новость с видео

19:16 Владимир Дантес на митинге в поддержку пленных "азовцев" объяснил, почему такие акции важны

17 февраля 2024
Text
Новость с видео

18:17 Решение выводить войска из Авдеевки — Зеленский назвал причину

Text
Новость с видео

17:53 Россия обвинила США в убийстве Навального — Яковенко озвучил подробности дела

Text

03:10 Бадоев на презентации "Довгої Доби" в Одессе объяснил, почему украинцы будут примером для всего мира

16 февраля 2024
Text

23:30 В Одессе состоялась презентация фильма "Довга Доба" Алана Бадоева

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Украина не имеет возможности продавать зерновые культуры внутри Польши уже более 10 месяцев. В то же время количество продукции из России на территорию Европы значительно возросло. По сравнению с прошлым сезоном показатель увеличился на 22%.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук в эфире телемарафона.

РФ экспортирует собственное зерно на территорию Европы

Как объяснил Марчук, проблемы европейских фермеров возникли из-за реформирования аграрной отрасли внутри ЕС. В частности, требования, которые сегодня стоят перед товаропроизводителями, значительно затратнее по сравнению с их возможностями.

"Все это создает нагрузку на бизнес. Себестоимость подорожала, а платить за продукцию дороже европейцы не хотят. Поэтому это перекладывается на плечи товаропроизводителей", — сказал Марчук.

Он добавил, что как раз путем блокирования украинской границы фермеры из других стран пытаются решить возникшие проблемы в Европейском Союзе. Однако, по мнению эксперта, реальная ситуация уже перешла какие-либо границы.

Марчук говорит, что Украина уже больше 10 месяцев не может продавать зерновые на территории Польши. В то же время никто не обращает внимания на то, что экспорт российского зерна на территорию Европы значительно увеличился.

"Количество продукции в этом маркетинговом году из России на территорию Европы значительно возросло. По сравнению с прошлым сезоном, более чем на 22%", — подчеркнул чиновник Всеукраинского агарного совета.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на границе с Украиной. Поэтому бюджет нашего государства может понести серьезные убытки, если блокаду границы не остановят.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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