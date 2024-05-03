Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Меседжі заступника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького під час інтерв’ю для The Economic про перемовини з ворогом вирвані з контексту. У цьому переконаний військовий аналітик Євген Дикий.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 3 травня.

Чи справді розвідник мав на увазі мир з ворогом

Євген Дикий розповів, що не впевнений, що заступник ГУР справді хотів сказати ті меседжі, які подали в ЗМІ.

"Головне, що не вміють військові — прорахувати, як далі ці меседжі можуть бути перекручені та подані. Якщо почитати все інтерв'ю, там дуже багато розрахункових речей — які можливості ВПК РФ, коли вони будуть змінюватися тощо. Але це в заголовок не потрапляє. Туди потрапило, що ця війна не закінчиться перемогою — будуть перемовини", — каже військовий аналітик.

Інші неоднозначні тези ГУР

Дикий також прокоментував заяву про падіння Часового Яру та наголосив, що наразі там триває підготовка "великого штурму".

"Не варто було казати про те, що Часів Яр точно впаде, але загроза є. Часів Яр практично вже зруйнований. Місто рівняють із землею. Це класична російська тактика, коли вони спершу авіаційними ударами рівняють місто з землею, а потім іде великий м'ясний штурм", — зауважив аналітик.

Нагадаємо, фахівці Головного управління розвідки проводили масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю є підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.

Раніше ми повідомляли, що Telegram у понеділок, 29 квітня, розблокував усі українські боти, які допомагали у боротьбі проти Росії. Йдеться про "єВорог", Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Також ми писали про те, що спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України перекинули до Часового Яру Донецької області. Бійці будуть обороняти цей населений пункт агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Словʼянська.