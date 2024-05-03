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Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

03 травня 2024 р. 19:41

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20:01 Експерт заявив, що в Україні влітку може настати дефіцит електроенергії

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19:41 Євген Дикий прокоментував Слова Скібіцького про можливий "мир" з Росією

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17:55 Які хвороби не звільняють від мобілізації, Кемерон в Києві та діалог з РФ — ефір Новини.LIVE

Text

17:10 Відставка Джонсона, пресконференція Байдена та допомога Україні — спецефір Новини.LIVE зі США

Text

13:58 Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

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Text

12:23 Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Text

10:54 Журналістам повернуть доступ до Ради, але є нюанс

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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Меседжі заступника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького під час інтерв’ю для The Economic про перемовини з ворогом вирвані з контексту. У цьому переконаний військовий аналітик Євген Дикий.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у п’ятницю, 3 травня.

Чи справді розвідник мав на увазі мир з ворогом

Євген Дикий розповів, що не впевнений, що заступник ГУР справді хотів сказати ті меседжі, які подали в ЗМІ.

"Головне, що не вміють військові — прорахувати, як далі ці меседжі можуть бути перекручені та подані. Якщо почитати все інтерв'ю, там дуже багато розрахункових речей — які можливості ВПК РФ, коли вони будуть змінюватися тощо. Але це в заголовок не потрапляє. Туди потрапило, що ця війна не закінчиться перемогою — будуть перемовини", — каже військовий аналітик.

Інші неоднозначні тези ГУР

Дикий також прокоментував заяву про падіння Часового Яру та наголосив, що наразі там триває підготовка "великого штурму".

"Не варто було казати про те, що Часів Яр точно впаде, але загроза є. Часів Яр практично вже зруйнований. Місто рівняють із землею. Це класична російська тактика, коли вони спершу авіаційними ударами рівняють місто з землею, а потім іде великий м'ясний штурм", — зауважив аналітик.

Нагадаємо, фахівці Головного управління розвідки проводили масштабну кібератаку на інтернет-провайдери та оператори мобільного зв’язку в російській республіці Татарстан. Їх ціллю є підприємства оборонно-промислового комплексу Росії.

Раніше ми повідомляли, що Telegram у понеділок, 29 квітня, розблокував усі українські боти, які допомагали у боротьбі проти Росії. Йдеться про "єВорог", Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Також ми писали про те, що спецпідрозділи Головного управління розвідки Міноборони України перекинули до Часового Яру Донецької області. Бійці будуть обороняти цей населений пункт агломерації Краматорська, Костянтинівки, Дружківки та Словʼянська.

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20:09 Авіаудар по Харкову — Терехов розповів, куди переселять мешканців знищених будинків

19:35 Ціни на Великдень у супермаркетах — у скільки цього року українцям обійдеться святковий кошик

19:25 У столиці судитимуть чоловіка, який "підселяв" померлих до чужих могил

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Різкі пориви вітру — в Одесі на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки

18:45 Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову

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