Евгений Дикий прокомментировал Слова Скибицкого о возможном "мире" с Россией

Месседжи заместителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого во время интервью The Economic о переговорах с врагом вырваны из контекста. В этом убежден военный аналитик Евгений Дикий.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 3 мая.

Действительно ли разведчик имел в виду мир с врагом?

Евгений Дикий рассказал, что не уверен, что заместитель ГУР действительно хотел сказать месседжи, которые подали в СМИ.

"Главное, что не умеют военные — просчитать, как дальше эти месседжи могут быть извращены и поданы. Если почитать все интервью, там очень много расчетных вещей — какие возможности ВПК РФ, когда они будут меняться и т.д. Но это в заголовок не попадает" . Туда попало, что эта война не закончится победой — будут переговоры", — говорит военный аналитик.

Другие неоднозначные тезисы ГУР

Дикий также прокомментировал заявление о падении Временного Яра и подчеркнул, что там продолжается подготовка "большого штурма".

"Не стоило говорить о том, что Времен Яр точно упадет, но угроза есть. Времен Яр практически уже разрушен. Город ровняют с землей. Это классическая российская тактика, когда они сперва авиационными ударами равняют город с землей, а затем идет большой м' ясный штурм", — заметил аналитик.

Напомним, специалисты Главного управления разведки проводили масштабную кибератаку на интернет-провайдерах и операторах мобильной связи в российской республике Татарстан. Их целью являются предприятия оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее мы сообщали, что Telegram в понедельник, 29 апреля, разблокировал все украинские боты, помогавшие в борьбе против России. Речь идет о "Еврогах", Службах безопасности и Главного управления разведки.

Также мы писали о том, что спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины перебросили во Временный Яр Донецкой области. Бойцы будут защищать этот населенный пункт агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.