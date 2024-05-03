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Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

Україна поки не має перемовних переваг перед Росією, — нардеп

03 травня 2024 р. 12:23

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08:00 Ситуація на Донецькому напрямку та майбутній Саміт Миру — ефір Новини.LIVE

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Народний депутат Олександр Федієнко вважає, що перемовний процес варто починати, маючи переваги. Наразі, на його думку, Україна не володіє такими перед Росією.

Про це політик сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Коли варто вести перемовини з Росією

За словами нардепа, у якості відповідних переваг може бути певна кількість накопиченої зброї чи значні успіхи на полі бою. 

"Можливо, коли ми накопичимо відповідну зброю від партнерів, відповідної дальності та щільності ураження тощо. Коли ми будемо демонструвати на полі бою перевагу на тактичному рівні", — сказав Федієнко. 

Він додав, що переговори між Україною та РФ повинні початися за посередництва третьої сторони. Мовляв, не варто особисто говорити з терористами, в цьому мають допомогти партнери.

Нагадаємо, раніше у США назвали умови, за яких можливі переговори з Путіним.

Також голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов поділився своїми думками про умови, за яких можна вести перемовини з Росією. Він вважає, що це буде можливо лише після виходу на кордони 1991 року.

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12:45 Україна отримала нове судно для портів Дунайського кластеру — що відомо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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