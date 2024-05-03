У Украины пока нет переговорных преимуществ перед Россией, — нардеп

Народный депутат Александр Федиенко считает, что переговорный процесс следует начинать, имея преимущества. По его мнению, Украина не владеет такими перед Россией.

Об этом политик сказал в эфире Ранок.LIVE.

Когда следует вести переговоры с Россией

По словам нардепа, в качестве ответных преимуществ может быть определенное количество накопленного оружия или значительные успехи на поле боя.

"Возможно, когда мы накопим соответствующее оружие от партнеров, соответствующую дальность и плотность поражения и т.д. Когда мы будем демонстрировать на поле боя преимущество на тактическом уровне", — сказал Федиенко.

Он добавил, что переговоры между Украиной и РФ должны начаться при посредничестве третьей стороны. Мол, не следует лично говорить с террористами, в этом должны помочь партнеры.

Напомним, ранее в США назвали условия, при которых возможны переговоры с Путиным.

Также глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился своим мнением об условиях, при которых можно вести переговоры с Россией. Он считает, что это возможно только после выхода на границы 1991 года.