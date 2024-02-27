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Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

27 лютого 2024 р. 08:00

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
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Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

Text

14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

Text

13:30 Наслідки нічної атаки РФ та провокації фермерів на кордоні — новини 26 лютого

Text

13:00 Не українська продукція — в Раді назвали причину протестів у Європі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобілізаційний закон — нардеп розповів, хто несе відповідальність за ухвалення документу

Text

11:44 Гордон висловив своє ставлення щодо Навального і розповів, чи вважає його героєм

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11:01 У "Слузі народу" розповіли, яка позиція Зеленського щодо ухвалення мобілізаційного закону

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Народні депутати подали 4195 правок до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Про всі деталі законопроєкту та голосування за нього говоритимуть гості студії Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE, який розпочався 08:00, можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

Про що ефір 

У Верховній Раді внесли вже понад 4 тисячі правок до скандального законопроєкту про мобілізацію. Робота над документом триває вже довгий час, а навколо нього лише збільшується кількість обговорень та пропозицій щодо внесення змін. Однак стало відомо, що вже з березня у другому читанні законопроєкт розглядатимуть нардепи у ВР. Про те як змінився закон після правок і не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Хто став гостями студії Новини.LIVE

Євген Петруняк — народний депутат України, МФО "Розумна Політика" — Олег Лісний, політолог, Данило Коваль — рекрутер 3 окремої штурмової бригади, Ростислав Кравець — адвокат, юрист, Олександр Федієнко — народний депутат України, Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "Слуга Народу", Павло Себастьянович — економіст, підприємець, Ярослав Жаліло — економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Нагадаємо, з 27 лютого законопроєкт про мобілізацію розглядатиме Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. А вже 6 березня правки розглядатимуть нардепи у Раді.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що нардепи мають розглянути всі правки та дійти до спільного рішення, щоб внормувати мобілізаційних процесів в Україні.

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08:23 У Міноборони Нідерландів заявили про крадіжку військової форми для ЗСУ

08:21 Відома сума, яку за Довбика пропонує іспанська гранд

08:18 В "Азові" показали, як дронами нищать окупантів у Серебрянському лісі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:05 У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих ракет і дронів за ніч

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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