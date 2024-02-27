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Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

27 февраля 2024 г. 8:00

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08:00Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

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13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

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10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
Text

18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

Text

14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

Text

14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

Text

13:30 Последствия ночной атаки РФ и провокации фермеров на границе — новости 26 февраля

Text

13:00 Не украинская продукция — в Раде назвали причину протестов в Европе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

Text

11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

Text

11:01 В "Слуге народа" рассказали, какова позиция Зеленского по поводу принятия мобилизационного закона

Text

10:21 Зеленский прокомментировал протесты польских фермеров на границе

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Народные депутаты подали 4195 правок ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Все детали законопроекта и голосование за него будут обсуждать гости студии Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, начавшийся 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

В Верховной Раде внесли уже более 4 тысяч правок в скандальный законопроект о мобилизации. Работа над документом длится уже долгое время, а вокруг него увеличивается количество обсуждений и предложений по внесению изменений. Однако стало известно, что уже с марта во втором чтении законопроект будет рассматриваться нардепами в ВР. О том, как изменился закон после правок и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Евгений Петруняк — народный депутат Украины, МФО "Умная Политика" — Олег Лесной, политолог, Данило Коваль — рекрутер 3 отдельной штурмовой бригады, Ростислав Кравец — адвокат, юрист, Александр Федиенко — народный депутат Украины, Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "Слуга Народа", Павел Себастьянович — экономист, предприниматель, Ярослав Жалило — экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Напомним, с 27 февраля законопроект о мобилизации будет рассматривать Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. А уже 6 марта правки будут рассматриваться нардепами в Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нардепы должны рассмотреть все правки и прийти к общему решению, чтобы нормировать мобилизационные процессы в Украине.

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08:18 В "Азове" показали, как дронами уничтожают оккупантов в Серебрянском лесу

08:05 В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых ракет и дронов за ночь

07:55 Полковник ВСУ раскрыл особенности обучения мобилизованных новобранцев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:46 В Госдепе США сделали заявление о борьбе с коррупцией в Украине

07:46 Шахтер может сменить тренера — кто возглавит команду

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08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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14:59 Новый скандал на польской границе — неизвестные высыпали из вагонов кукурузу

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14:08 Эксперт объяснил, почему американские выборы не станут переломным моментом в войне в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:24 Мобилизационный закон — нардеп рассказал, кто несет ответственность за принятие документа

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11:44 Гордон выразил свое отношение к Навальному и рассказал, считает ли его героем

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