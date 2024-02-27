Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

Народные депутаты подали 4195 правок ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Все детали законопроекта и голосование за него будут обсуждать гости студии Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE, начавшийся 08:00, можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

О чем эфир

В Верховной Раде внесли уже более 4 тысяч правок в скандальный законопроект о мобилизации. Работа над документом длится уже долгое время, а вокруг него увеличивается количество обсуждений и предложений по внесению изменений. Однако стало известно, что уже с марта во втором чтении законопроект будет рассматриваться нардепами в ВР. О том, как изменился закон после правок и не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE.

Кто стал гостями студии Новини.LIVE

Евгений Петруняк — народный депутат Украины, МФО "Умная Политика" — Олег Лесной, политолог, Данило Коваль — рекрутер 3 отдельной штурмовой бригады, Ростислав Кравец — адвокат, юрист, Александр Федиенко — народный депутат Украины, Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, "Слуга Народа", Павел Себастьянович — экономист, предприниматель, Ярослав Жалило — экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований.

Напомним, с 27 февраля законопроект о мобилизации будет рассматривать Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. А уже 6 марта правки будут рассматриваться нардепами в Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нардепы должны рассмотреть все правки и прийти к общему решению, чтобы нормировать мобилизационные процессы в Украине.