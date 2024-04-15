Як Росія маніпулює історією для підкріплення своєї влади — Грицак в ефірі Новини.LIVE

Професор Українського Католицького Університету, історик Ярослав Грицак дав ексклюзивне інтерв'ю ведучій каналу Новини.LIVE Юлії Литвиненко. Вони обговорять перспективи та плани президента Росії Володимира Путіна, чому Україна чинить опір Росії, та особливості сучасної української ідеології.

Подивитися ефір можна о 18:00 за посиланням.

Про що ефір

Професор УКУ, історик Ярослав Грицак аналізує поведінку та дії Путіна, а також висловлює прогнози щодо втілення його планів та найближчих перспектив.

Окрім того, науковець розмірковує над тим, як Україні вдається стільки часу протидіяти російським загарбникам та охарактеризує особливості сучасної української ідеології.

Раніше ми розповідали, що політолог Ігор Рейтерович, коментуючи останній мирний план президента Туреччина Реджепа Ердогана, заявив, що подібні сценарії закінчення війни від турецького лідера лунають вже не вперше. Однак, підтвердив, що останнім часом пропозиції такого формату дещо активізувалися й мають на меті підштовхнути Україну до перемовин.

Путін на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що Москва готова до переговорів з Києвом. Водночас він розкритикував конференцію у Швейцарії, яку організовує Україна без участі Росії.