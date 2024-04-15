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Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

15 апреля 2024 г. 18:00

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

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16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

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14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

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13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

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12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

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10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

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09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

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08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

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18:00 Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Text

16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

Text

14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

Text

13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

Text

12:08 Украина может остаться без финансирования США в этом году, — нардеп

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:36 Политолог прокомментировал возможность ответа Израиля для Ирана за массированные обстрелы

Text

10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

Text

09:37 Атака Ирана на Израиль — политолог ответил, действительно ли ЦАХАЛ сбил все дроны и ракеты

Text

08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

14 апреля 2024
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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Профессор Украинского Католического Университета историк Ярослав Грицак дал эксклюзивное интервью ведущей канала Новини.LIVE Юлии Литвиненко. Они обсудят перспективы и планы президента России Владимира Путина, почему Украина сопротивляется России и особенности современной украинской идеологии.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

О чем эфир

Профессор УКУ, историк Ярослав Грицак анализирует поведение и действия Путина, а также высказывает прогнозы по воплощению его планов и ближайших перспектив.

Кроме того, ученый размышляет над тем, как Украине удается столько времени противодействовать российским захватчикам и охарактеризует особенности современной украинской идеологии.

Ранее мы рассказывали, что политолог Игорь Рейтерович, комментируя последний мирный план президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил, что подобные сценарии окончания войны от турецкого лидера раздаются уже не в первый раз. Однако, подтвердил, что в последнее время предложения такого формата несколько активизировались и преследуют цель подтолкнуть Украину к переговорам.

Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. В то же время он подверг критике конференцию в Швейцарии, которую организует Украина без участия России.

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18:50 Востребованные вакансии в Бригаде Гвардии наступления "Спарта" — кого ищут

18:40 Что обязаны делать работники ТЦК перед вручением повестки — новые правила

18:31 В парламенте Грузии произошла драка из-за скандального закона об "иноагентах"

18:31 Шевчук занял высокую должность в ФК Рух

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:06 Дополнительные выплаты военным — нардеп рассказал, действительно ли в Раде были против инициативы

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14:32 Уничтожение Крымского моста — как это может повлиять на ситуацию на фронте

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13:25 В Азове прокомментировали отсутствие демобилизации в новом законопроекте

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:13 Эксперт объяснил, почему Запад не защищает Украину как Израиль

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08:00 Главные новости Украины — эфир Новини.LIVE

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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году