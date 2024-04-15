Как Россия манипулирует историей для подкрепления своей власти — Грицак в эфире Новини.LIVE

Профессор Украинского Католического Университета историк Ярослав Грицак дал эксклюзивное интервью ведущей канала Новини.LIVE Юлии Литвиненко. Они обсудят перспективы и планы президента России Владимира Путина, почему Украина сопротивляется России и особенности современной украинской идеологии.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

О чем эфир

Профессор УКУ, историк Ярослав Грицак анализирует поведение и действия Путина, а также высказывает прогнозы по воплощению его планов и ближайших перспектив.

Кроме того, ученый размышляет над тем, как Украине удается столько времени противодействовать российским захватчикам и охарактеризует особенности современной украинской идеологии.

Ранее мы рассказывали, что политолог Игорь Рейтерович, комментируя последний мирный план президента Турции Реджепа Эрдогана, заявил, что подобные сценарии окончания войны от турецкого лидера раздаются уже не в первый раз. Однако, подтвердил, что в последнее время предложения такого формата несколько активизировались и преследуют цель подтолкнуть Украину к переговорам.

Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом. В то же время он подверг критике конференцию в Швейцарии, которую организует Украина без участия России.