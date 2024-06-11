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Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

11 червня 2024 р. 17:05

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17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

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17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

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16:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

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16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

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16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

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15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

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13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

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13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

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У Німеччині пройшли вибори до Європарламенту — лідером стала Європейська народна партія, яка підтримує Україну. Тим часом уряд країни ввів заборону на вживання канабісу для водіїв. 

Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE спеціальна кореспондентка Новини.LIVE з Німеччини Дарʼя Нефьодова. 

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В ефірі Вечір.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

  • Вибори в Європарламент — партія Шольца фінішувала третьою, а лідером стала Європейська народна партія.
  • У Кельні в неділю 9 травня пройшов меморіальний та культурний фестиваль Бірлікте, присвячений солідарності різних культур. У заході взяв участь жіночий український хор Ornamentum Musicum.
  • У Дюссельдорфі пройшов захід для українських підприємців, які займаються нерухомістю в Німеччині та по всьому світу. 
  • Уряд Німеччини ввів заборону на вживання канабісу для водіїв. 

Нагадаємо, у вівторок 11 червня президент Володимир Зеленський вперше відвідав Бундестаг під час візиту до Німеччини.

Разом з канцлером Олафом Шольцом Зеленський обговорив ситуацію на фронті в Україні. 

 

 

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17:05 Допомагав ухилянтам за гроші — на Буковині затримали експосадовця ТЦК

17:00 На Одещині з'явиться промисловий парк з будівництва суден — де саме

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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