Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

У Німеччині пройшли вибори до Європарламенту — лідером стала Європейська народна партія, яка підтримує Україну. Тим часом уряд країни ввів заборону на вживання канабісу для водіїв.

Про це та інше розповіла в ефірі Вечір.LIVE спеціальна кореспондентка Новини.LIVE з Німеччини Дарʼя Нефьодова.

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В ефірі Вечір.LIVE Дарʼя Нефьодова розповіла про наступне:

Вибори в Європарламент — партія Шольца фінішувала третьою, а лідером стала Європейська народна партія.

У Кельні в неділю 9 травня пройшов меморіальний та культурний фестиваль Бірлікте, присвячений солідарності різних культур. У заході взяв участь жіночий український хор Ornamentum Musicum.

У Дюссельдорфі пройшов захід для українських підприємців, які займаються нерухомістю в Німеччині та по всьому світу.

Уряд Німеччини ввів заборону на вживання канабісу для водіїв.

Нагадаємо, у вівторок 11 червня президент Володимир Зеленський вперше відвідав Бундестаг під час візиту до Німеччини.

Разом з канцлером Олафом Шольцом Зеленський обговорив ситуацію на фронті в Україні.