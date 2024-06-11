Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, під час робочої поїздки до Німеччини вперше відвідає Бундестаг. Там український лідер виголосить промову перед німецькими політиками.

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Зеленський в Бундестазі

Відомо, що вночі Зеленський прибув до Німеччини, де він взяв участь у Конференції з відновлення України та зустрівся з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Далі в українського лідера запланована зустріч з президентом Бундестагу Бербель Бас та виголошення промови. Крім цього, він має відвідати військову базу, де проходять навчання українські військові.

Раніше Зеленський заявив, що станом на сьогодні Україна виконала все, що потрібно, для переговорів про членство в Європейському Союзі. Переговорна рамка має бути затверджена у червні.

Також під час візиту до Берліна він зазначив, що Україні необхідно зробити все можливе, аби відновити пошкоджені об'єкти енергетики до зими. Також нам необхідно щонайменше сім систем протиповітряної оборони Patriot.

За його словами, внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.