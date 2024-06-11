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Первый визит Зеленского в Бундестаг — прямой эфир

Первый визит Зеленского в Бундестаг — прямой эфир

11 июня 2024 г. 15:39

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15:39 Первый визит Зеленского в Бундестаг — прямой эфир

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15:39 Первый визит Зеленского в Бундестаг — прямой эфир

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13:25 Кучеренко объяснил, почему новое распределение лимитов электроэнергии "несправедливое"

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13:22 Харченко прокомментировал шансы отремонтировать уничтоженную украинскую генерацию к зиме

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время рабочей поездки в Германию впервые посетит Бундестаг. Там украинский лидер произнесет речь перед немецкими политиками.

Прямой эфир в 15:30 будут транслировать Новини.LIVE.

Зеленский в Бундестаге

Известно, что ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Далее у украинского лидера запланирована встреча с президентом Бундестага Бербель Басс и произнесение речи. Кроме того, он должен посетить военную базу, где проходят обучение украинские военные.

Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно, для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также во время визита в Берлин он отметил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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