Первый визит Зеленского в Бундестаг — прямой эфир

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, во время рабочей поездки в Германию впервые посетит Бундестаг. Там украинский лидер произнесет речь перед немецкими политиками.

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Зеленский в Бундестаге

Известно, что ночью Зеленский прибыл в Германию, где принял участие в Конференции по восстановлению Украины и встретился с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Далее у украинского лидера запланирована встреча с президентом Бундестага Бербель Басс и произнесение речи. Кроме того, он должен посетить военную базу, где проходят обучение украинские военные.

Ранее Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день Украина выполнила все, что нужно, для переговоров о членстве в Европейском Союзе. Переговорная рамка должна быть утверждена в июне.

Также во время визита в Берлин он отметил, что Украине необходимо сделать все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты энергетики к зиме. Также нам необходимо не менее семи систем противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.