Как прошли выборы в Европарламент в Германии и кому власть страны запретила употреблять каннабис

В Германии прошли выборы в Европарламент — лидером стала Европейская народная партия, поддерживающая Украину. Тем временем правительство страны ввело запрет на употребление каннабиса для водителей.
Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE специальная корреспондентка Новини.LIVE из Германии Дарья Нефедова.
Главные новости Германии
В эфире Вечер.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:
- Выборы в Европарламент – партия Шольца финишировала третьей, а лидером стала Европейская народная партия.
- В Кельне в воскресенье 9 мая прошел мемориальный и культурный фестиваль Бирликте, посвященный солидарности разных культур. В мероприятии принял участие женский украинский хор Ornamentum Musicum.
- В Дюссельдорфе прошло мероприятие для украинских предпринимателей, занимающихся недвижимостью в Германии и во всем мире.
- Правительство Германии ввело запрет на употребление каннабиса для водителей.
Напомним, во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский впервые посетил Бундестаг во время визита в Германию.
Вместе с канцлером Олафом Шольцом Зеленский обсудил ситуацию на фронте в Украине.