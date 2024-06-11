Как прошли выборы в Европарламент в Германии и кому власть страны запретила употреблять каннабис

В Германии прошли выборы в Европарламент — лидером стала Европейская народная партия, поддерживающая Украину. Тем временем правительство страны ввело запрет на употребление каннабиса для водителей.

Об этом и другом рассказала в эфире Вечір.LIVE специальная корреспондентка Новини.LIVE из Германии Дарья Нефедова.

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В эфире Вечер.LIVE Дарья Нефедова рассказала о следующем:

Выборы в Европарламент – партия Шольца финишировала третьей, а лидером стала Европейская народная партия.

В Кельне в воскресенье 9 мая прошел мемориальный и культурный фестиваль Бирликте, посвященный солидарности разных культур. В мероприятии принял участие женский украинский хор Ornamentum Musicum.

В Дюссельдорфе прошло мероприятие для украинских предпринимателей, занимающихся недвижимостью в Германии и во всем мире.

Правительство Германии ввело запрет на употребление каннабиса для водителей.

Напомним, во вторник, 11 июня, президент Владимир Зеленский впервые посетил Бундестаг во время визита в Германию.

Вместе с канцлером Олафом Шольцом Зеленский обсудил ситуацию на фронте в Украине.