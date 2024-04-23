Гетманцев розповів, до чого готуватися українцям у 2024 році

Як Україна житиме у 2024 році, яким буде курс долара, що буде з економікою, цінами на цигарки, паливо та до чого взагалі готуватися українцям.

Про все це й не тільки в інтерв'ю голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева спеціально для Новини.LIVE.

До чого готуватися українцям у 2024 році

Зокрема, за словами політика, цьогоріч Україна розраховує отримати 42 млрд доларів міжнародної допомоги. Це кошти різних програм на підтримку України: від Світового банку, Канади, Японії, Великої Британії, Норвегії, США, МВФ. Однак ще на початку року ситуація була достатньо складною, допомога постійно відкладалася, особливо певна невизначеність була від США.

"Розумію, що клікабельно говорити про катастрофи, але підстав для цього немає, ми з упевненістю дивимося у 2024 рік. У нас абсолютно стабільна ситуація в фінансах, тим більше з урахуванням останнього рішення Конгресу. Але на початку року ситуація була складною, проте ми готувалися до такого сценарію, прийнявши цілий ряд рішень у 2023-му, які дозволили наповнити державний бюджет", — уточнив Гетманцев.

Зокрема, йдеться про додатковий податок на банки, перерозподіл військового ПДФ з місцевих бюджетів, розміщення військових облігацій, істотне перевиконання по надходженнях з боку як державної податкової служби, так і митниці попри блокування кордонів. Наприклад, за перший квартал 2024 року митниця перевиконала план на 8 млрд грн, а податкова — на 33 млрд.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев виступив проти пільг для криптовалютників, заявивши, що це не та сфера.

Також політик виступив з вимогою ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, висловивши серйозні застереження щодо роботи цієї комісії та наголосив на необхідності прийняття радикальних заходів.