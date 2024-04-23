Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в 2024 году

Как Украина будет жить в 2024 году, каким будет курс доллара, что будет с экономикой, ценами на сигареты, топливо и к чему вообще готовиться украинцам.

Обо всем этом и не только в интервью главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева специально для Новини.LIVE.

К чему готовиться украинцам в 2024 году

В частности, по словам политика, в текущем году Украина рассчитывает получить 42 млрд долларов международной помощи. Это средства разных программ в поддержку Украины: от Всемирного банка, Канады, Японии, Великобритании, Норвегии, США, МВФ. Однако еще в начале года ситуация была достаточно сложной, помощь постоянно откладывалась, особенно неопределенность была от США.

"Понимаю, что кликабельно говорить о катастрофах, но оснований для этого нет, мы с уверенностью смотрим в 2024 году. У нас абсолютно стабильная ситуация в финансах, тем более с учетом последнего решения Конгресса. Но в начале года ситуация была сложной, но мы готовились к такому сценарию, приняв целый ряд решений в 2023-м, позволивших наполнить государственный бюджет", — уточнил Гетманцев.

В частности, речь идет о дополнительном налоге на банки, перераспределении военного НДФ из местных бюджетов, размещении военных облигаций, существенном перевыполнении по поступлениям со стороны как государственной налоговой службы, так и таможни, несмотря на блокирование границ. К примеру, за первый квартал 2024 года таможня перевыполнила план на 8 млрд грн, а налоговая — на 33 млрд грн.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев выступил против льгот для криптовалютчиков, заявив, что это не та сфера.

Также политик выступил с требованием ликвидации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выразив серьезные оговорки относительно работы этой комиссии и подчеркнул необходимость принятия радикальных мер.