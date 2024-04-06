Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає проти пільг для криптовалютників. За його словами, це не та сфера.

Про це Данило Гетманцев розповів в ефірі Вечір.Live у п'ятницю, 5 квітня.

Пільги для криптовалютників

Посадовець пояснив, що криптовалюта не є тою галуззю, що створює додану вартість чи робочі місця. Гетманцев також додав, що операції з криптовалютою вже оподатковуються.

Як відомо, криптовалюта — це форма цифрової валюти, яка має децентралізовану платіжну систему, що автоматично виконує емісію та облік без втручання зовнішніх або внутрішніх адміністраторів, зокрема, державних органів.

Нагадаємо, що 2023 року українці активно здійснювали криптовалютні операції та досягнули суттєвого фінансового успіху. Україна посіла 12 рядок у світовому рейтингу за обсягом прибутку від інвестицій у криптовалютні активи.

Також ми повідомляли, що за останні пів року ціна біткоїна зросла майже втричі. Таким чином, за прогнозом аналітиків Euronews, вартість біткоїна може сягнути близько 90 тисяч доларів до кінця 2024.

Додамо, що соцмережа Telegram запустила свою криптовалюту під назвою GRAM. Відомо, що це головна сенсація цього весняного сезону в екосистемі додатка.