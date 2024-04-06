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Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

Гетманцев розповів, чи будуть пільги криптовалютникам

06 квітня 2024 р. 04:53

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

Text

16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

Text

15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає проти пільг для криптовалютників. За його словами, це не та сфера.

Про це Данило Гетманцев розповів в ефірі Вечір.Live у п'ятницю, 5 квітня.

Пільги для криптовалютників

Посадовець пояснив, що криптовалюта не є тою галуззю, що створює додану вартість чи робочі місця. Гетманцев також додав, що операції з криптовалютою вже оподатковуються.

Як відомо, криптовалюта — це форма цифрової валюти, яка має децентралізовану платіжну систему, що автоматично виконує емісію та облік без втручання зовнішніх або внутрішніх адміністраторів, зокрема, державних органів.

Нагадаємо, що 2023 року українці активно здійснювали криптовалютні операції та досягнули суттєвого фінансового успіху. Україна посіла 12 рядок у світовому рейтингу за обсягом прибутку від інвестицій у криптовалютні активи. 

Також ми повідомляли, що за останні пів року ціна біткоїна зросла майже втричі. Таким чином, за прогнозом аналітиків Euronews, вартість біткоїна може сягнути близько 90 тисяч доларів до кінця 2024.

Додамо, що соцмережа Telegram запустила свою криптовалюту під назвою GRAM. Відомо, що це головна сенсація цього весняного сезону в екосистемі додатка.

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04:56 Крилаті ракети на Україну — масштабна повітряна тривога

04:55 Буде лити та гриміти — синоптики розповіли, кому брати парасольки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

04:51 На Хмельниччині чутно вибухи

04:39 Росія використовує дрони як турбуючий вогонь — пояснили у Повітряних силах

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19:05 Наближення Третьої світової війни та ядерні погрози Путіна — ефір Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев розповів, скільки онлайн-казино в Україні мають ліцензію

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16:04 Гетманцев розповів, чому не можна заборонити казино

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15:01 Україна не в його інтересах — нардеп пояснив, чому Гроссі нехтує перевіркою на ЗАЕС

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