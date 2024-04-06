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Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

6 апреля 2024 г. 4:53

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04:53 Гетманцев рассказал, будут ли льготы криптовалютникам

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

Text

19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

Text

18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

Text

16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

Text

15:01 Украина не в его интересах — нардеп объяснил, почему Гросси пренебрегает проверкой на ЗАЭС

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14:31 Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев выступает против льгот для криптовалютников. По его словам, это не та сфера.

Об этом Даниил Гетманцев рассказал в эфире Вечір. Live в пятницу, 5 апреля.

Льготы для криптовалютников

Чиновник объяснил, что криптовалюта не является отраслью, которая создает добавленную стоимость или рабочие места. Гетманцев также добавил, что сделки с криптовалютой уже облагаются налогом.

Как известно, криптовалюта — это форма цифровой валюты, которая имеет децентрализованную платежную систему, автоматически выполняющую эмиссию и учет без вмешательства внешних или внутренних администраторов, в частности, государственных органов.

Напомним, что в 2023 году украинцы активно совершали криптовалютные операции и достигли существенного финансового успеха. Украина заняла 12 строчку в мировом рейтинге по объему прибыли от инвестиций в криптовалютные активы.

Также мы сообщали, что за последние полгода цена биткоина выросла почти в три раза. Таким образом, по прогнозу аналитиков Euronews, стоимость биткоина может достичь около 90 тысяч долларов до конца 2024 года.

Добавим, что соцсеть Telegram запустила свою криптовалюту под названием GRAM. Понятно, что это основная сенсация этого весеннего сезона в экосистеме приложения.

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обновлено:

05:10 Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА пишут об атаке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:23 Что не так с закопроектом о мобилизации

5 апреля 2024
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21:14 Блэкаут, восстановление энергетики и нужны ли ПВО на ТЭС — эфир Новости.LIVE

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19:05 Приближение Третьей мировой войны и ядерные угрозы Путина — эфир Новини.LIVE

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18:19 Гетманцев рассказал, сколько онлайн-казино в Украине имеют лицензию

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16:04 Гетманцев рассказал, почему нельзя запретить казино

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