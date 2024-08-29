Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Операція Збройних сил України на Курському напрямку здивувала весь світ та змінила наратив про те, що перемога Росії — неминуча. Однак для перемоги України, необхідно, щоб західні партнери передали потрібну зброю та дозволили бити по території РФ.
Про це та інше Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.
Як Україна може перемогти Росію
В ексклюзивному інтервʼю для Новини.LIVE Бен Годжес розповів про наступне:
- Чи не зашкодить Курська операція обороні Донбасу.
- Що потрібно для перемоги України.
- Чого очікувати від президентських виборів США.
- Як українці переживу прийдешню осінь та зиму.
- Що має зробити Україна, щоб отримати дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території Росії.