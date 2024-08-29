Генерал Годжес оцінив Курську операцію та зробив прогноз на цю зиму

Операція Збройних сил України на Курському напрямку здивувала весь світ та змінила наратив про те, що перемога Росії — неминуча. Однак для перемоги України, необхідно, щоб західні партнери передали потрібну зброю та дозволили бити по території РФ.

Про це та інше Новини.LIVE розповів колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

Як Україна може перемогти Росію

В ексклюзивному інтервʼю для Новини.LIVE Бен Годжес розповів про наступне:

Чи не зашкодить Курська операція обороні Донбасу.

Що потрібно для перемоги України.

Чого очікувати від президентських виборів США.

Як українці переживу прийдешню осінь та зиму.

Що має зробити Україна, щоб отримати дозвіл на застосування західної далекобійної зброї по території Росії.