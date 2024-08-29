Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Операция Вооруженных сил Украины на Курском направлении удивила весь мир и изменила нарратив о том, что победа России неизбежна. Однако для победы Украины необходимо, чтобы западные партнеры передали нужное оружие и позволили избивать по территории РФ.
Об этом и другом Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Как Украина может победить Россию
В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE Бен Ходжес рассказал о следующем:
- Не повредит ли Курская операция обороне Донбасса.
- Что нужно для победы Украины.
- Чего ждать от президентских выборов США.
- Как украинцы переживут грядущую осень и зиму.
- Что должно сделать Украина, чтобы получить разрешение на применение западного дальнобойного оружия по территории России?