Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Операция Вооруженных сил Украины на Курском направлении удивила весь мир и изменила нарратив о том, что победа России неизбежна. Однако для победы Украины необходимо, чтобы западные партнеры передали нужное оружие и позволили избивать по территории РФ.

Об этом и другом Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Как Украина может победить Россию

В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE Бен Ходжес рассказал о следующем:

Не повредит ли Курская операция обороне Донбасса.

Что нужно для победы Украины.

Чего ждать от президентских выборов США.

Как украинцы переживут грядущую осень и зиму.

Что должно сделать Украина, чтобы получить разрешение на применение западного дальнобойного оружия по территории России?