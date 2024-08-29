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Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

29 августа 2024 г. 18:24

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18:24 Генерал Ходжес оценил Курскую операцию и сделал прогноз на эту зиму

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18:09 Нардеп сообщил, сколько ракет прилетело по ДнепроГЭС за время полномасштабной войны

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17:50 Ракетный удар по стратегическим объектам армии России и как ответит Кремль — эфир Вечір.LIVE

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14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

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13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

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12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

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Операция Вооруженных сил Украины на Курском направлении удивила весь мир и изменила нарратив о том, что победа России неизбежна. Однако для победы Украины необходимо, чтобы западные партнеры передали нужное оружие и позволили избивать по территории РФ.

Об этом и другом Новини.LIVE рассказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Как Украина может победить Россию

В эксклюзивном интервью для Новости.LIVE Бен Ходжес рассказал о следующем:

  • Не повредит ли Курская операция обороне Донбасса.
  • Что нужно для победы Украины.
  • Чего ждать от президентских выборов США.
  • Как украинцы переживут грядущую осень и зиму.
  • Что должно сделать Украина, чтобы получить разрешение на применение западного дальнобойного оружия по территории России?

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