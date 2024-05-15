Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

"Укренерго" застосували аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Пендзин прокоментував екстренні відключення світла, спрогнозувавши наскільки близько українці до блекаута.

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 21:30 на каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин разом із ведучою Діною Бернацькою у ефірі Вечір.LIVE поспілкувалися про екстрені відключення світла, заморожені активи РФ та передачу їх в руки України, зростання цін на електроенергію та воду і як це вплине на продуктовий кошик. Також вони підняли питання щодо курсу долара та валютного ринку України.

Раніше ми писали, що заморожені російські активи планують витратити на закупівлю зброї для України. Озброєння для українського війська можна закупати не лише в Європі, а по всьому світу.

Нагадаємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.