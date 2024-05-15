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Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

15 травня 2024 р. 21:30

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21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

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21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

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18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

Text

17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

Text

14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

Text

08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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"Укренерго" застосували аварійні відключення електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Пендзин прокоментував екстренні відключення світла, спрогнозувавши наскільки близько українці до блекаута. 

Про все це і не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 21:30 на каналі Новини.LIVE.

Про що ефір

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин разом із ведучою Діною Бернацькою у ефірі Вечір.LIVE поспілкувалися про екстрені відключення світла, заморожені активи РФ та передачу їх в руки України, зростання цін на електроенергію та воду і як це вплине на продуктовий кошик. Також вони підняли питання щодо курсу долара та валютного ринку України. 

Раніше ми писали, що заморожені російські активи планують витратити на закупівлю зброї для України. Озброєння для українського війська можна закупати не лише в Європі, а по всьому світу.

Нагадаємо, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення зростуть з 1 червня. За його словами, Міністерство енергетики України вже заздалегідь підготувало відповідний пакет документів.

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21:15 Полковник запасу закликає до негайної мобілізації

21:14 Екскомандир "Азову" Жорін зробив заяву щодо переговорів між Україною та Росією

20:29 Укренерго анонсував відключення світла — де і коли не буде електрики

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:21 Росіяни атакували центр Херсона — постраждали 19 осіб, є серйозні руйнування

Оновлено

20:14 У Харкові стався приліт у житловому районі

20:09 Зеленський призначив нового очільника Національної комісії України у справах ЮНЕСКО

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21:30 Екстренні відключення світла та зростання цін на комунальні послуги — Пендзин в ефірі Вечір.LIVE

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18:03 Колосальна сума — нардеп підрахував збитки критичній інфраструктурі України через російські атаки

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17:50 Нові посади у Кремлі, удар по Бельбеку та наслідки подій в Грузії — ефір Вечір.LIVE

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16:04 Кулеба пояснив, яка зброя потрібна для захисту Харкова

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14:54 Зоозахисниця Скакун розповіла, як відбувається евакуація тварин на Харківщині

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:04 Як повернути усіх біженців з-за кордону — нардеп відповів

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08:00 Наступ на Харківщині, візит Блінкена до Києва та відключення світла в Україні — ефір Новини.LIVE

14 травня 2024
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19:14 Конфліктолог Шульга пояснив, чому роспропаганда активно обговорює штурм Харкова

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17:50 Ситуація на Харківщині та загроза для Сумщини — ефір Новини.LIVE

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