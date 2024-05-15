Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

"Укрэнерго" применили аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Пендзин прокомментировал экстренные отключения света, спрогнозировав, насколько близко украинцы к блекауту.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 21:30 на канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вместе с ведущей Диной Бернацкой в эфире Вечір.LIVE пообщались об экстренных отключениях света, замороженных активах РФ и передаче их в руки Украины, росте цен на электроэнергию и воду и как это повлияет на продуктовую корзину. Также они подняли вопросы курса доллара и валютного рынка Украины.

Ранее мы писали, что замороженные российские активы планируют потратить на покупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.

Напомним, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.