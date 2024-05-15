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Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

15 мая 2024 г. 21:30

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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

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14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

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14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

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17:50 Ситуация в Харьковской области и угроза для Сумщины — эфир Новини.LIVE

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14:40 Россияне перед наступлением осуществляют атаку ядовитыми газами, — Козинчук

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21:30 Экстренные отключения света и рост цен на коммунальные услуги — Пендзин в эфире Вечір.LIVE

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18:03 Колоссальная сумма — нардеп подсчитал ущерб критической инфраструктуре Украины из-за российских атак

Text

17:50 Новые должности в Кремле, удар по Бельбеку и последствия событий в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

16:04 Кулеба объяснил, какое оружие нужно для защиты Харькова

Text

14:54 Зоозащитница Скакун рассказала, как проходит эвакуация животных на Харьковщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:04 Как вернуть всех беженцев из-за границы — нардеп ответил

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08:00 Наступление на Харьковщине, визит Блинкена в Киев и отключение света в Украине — эфир Новини.LIVE.

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"Укрэнерго" применили аварийные отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Пендзин прокомментировал экстренные отключения света, спрогнозировав, насколько близко украинцы к блекауту.

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 21:30 на канале Новини.LIVE.

О чем эфир

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин вместе с ведущей Диной Бернацкой в эфире Вечір.LIVE пообщались об экстренных отключениях света, замороженных активах РФ и передаче их в руки Украины, росте цен на электроэнергию и воду и как это повлияет на продуктовую корзину. Также они подняли вопросы курса доллара и валютного рынка Украины.

Ранее мы писали, что замороженные российские активы планируют потратить на покупку оружия для Украины. Вооружение для украинской армии можно закупать не только в Европе, но и во всем мире.

Напомним, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут с 1 июня. По его словам, Министерство энергетики Украины уже заранее подготовило пакет документов.

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20:21 Россияне атаковали центр Херсона — пострадали 19 человек, есть серьезные разрушения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

20:14 В Харькове произошел прилет в жилом районе

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