Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

Узбережжя Азовського моря могло обміліти через будівництво Керченського мосту та бойові дії. Проте достеменного підтвердження, чому морська вода відійшла від берега, наразі немає.

Про це розповіла голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому обміліло Азовське море

На думку експертки, на це можуть впливати принаймні, два природних фактори.

"Під час будівництва Керченського мосту росіяни порушили природний водообмін, і це могло вплинути. Але наскільки це пов’язано з аномаліями кліматичними, ще треба встановити", — каже вона.

Нагадаємо, раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що Азовське море за рівнем солоності майже зрівнялося з Чорним, внаслідок вчиненого росіянами екоциду.

Раніше одеський дайвер Олександр Куракін показав, яким стало дно Чорного моря після очищення від сміття, яке туди потрапило унаслідок теракту на Каховській ГЕС.

Водночас міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі, тоді як в Укргідроенерго заявили, що скиди річкової води відповідають встановленим Міжвідомчою комісією.