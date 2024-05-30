Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Побережье Азовского моря могло обмелеть из-за строительства Керченского моста и боевых действий. Однако подлинного подтверждения, почему морская вода отошла от берега, пока нет.

Об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Почему обмелело Азовское море

По мнению эксперта, на это могут влиять по крайней мере два природных фактора.

"Во время строительства Керченского моста россияне нарушили естественный водообмен, и это могло повлиять. Но насколько это связано с климатическими аномалиями, еще предстоит установить", — говорит она.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Азовское море по уровню солености почти сравнялось с Черным, в результате совершённого россиянами экоцида.

Ранее одесский дайвер Александр Куракин показал, каким стало дно Черного моря после очистки от мусора, попавшего туда в результате теракта на Каховской ГЭС.

В то же время, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме, тогда как в Укргидроэнерго заявили, что сбросы речной воды соответствуют установленным Межведомственной комиссией.