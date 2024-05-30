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Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

30 мая 2024 г. 18:14

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

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18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

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17:51 Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

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17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

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16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

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Побережье Азовского моря могло обмелеть из-за строительства Керченского моста и боевых действий. Однако подлинного подтверждения, почему морская вода отошла от берега, пока нет.

Об этом рассказала глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко в эфире Ранок.LIVE.

Почему обмелело Азовское море

По мнению эксперта, на это могут влиять по крайней мере два природных фактора.

"Во время строительства Керченского моста россияне нарушили естественный водообмен, и это могло повлиять. Но насколько это связано с климатическими аномалиями, еще предстоит установить", — говорит она.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что Азовское море по уровню солености почти сравнялось с Черным, в результате совершённого россиянами экоцида.

Ранее одесский дайвер Александр Куракин показал, каким стало дно Черного моря после очистки от мусора, попавшего туда в результате теракта на Каховской ГЭС.

В то же время, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что в Днестровском водохранилище сбросы воды проходят в штатном режиме, тогда как в Укргидроэнерго заявили, что сбросы речной воды соответствуют установленным Межведомственной комиссией.

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19:16 На Харьковщине раздавались взрывы — враг ударил дронами по гражданским

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Ночная операция ГУР в Крыму — поражены четыре российских катера "Тунец"

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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