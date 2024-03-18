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Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

18 березня 2024 р. 19:57

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18:55 Як росіяни вірять у намальовані цифри на виборах — Зеленін в ефірі Новини.LIVE

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Ексклюзив

18:33 В Офісі Президента розкрили деталі нової шкільної програми "Захист України"

Text

18:25 Масштабна реформа дошкільної освіти — Гришина розповіла, що зміниться

Text
Ексклюзив

17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Ексклюзив

17:06 Експерт пояснив наскільки в Україні може здорожчати доставка газу

Text

16:00 Нові опозиційні лідери в РФ — політтехнолог пояснив, чи стануть вони загрозою для Путіна

Text

15:37 Розгляд мобілізаційного закону — половина депутатів "прогулюють" засідання комітету

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15:07 РФ потужно обстрілює Сумську та Харківську області — у ДПСУ назвали цілі окупантів

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Експерт з безпеки Іван Варченко розповів про активізацію президента Франції Емманюеля Макрона в питанні підтримки України. Він вважає, що Макрон перетворюється з політичного діяча на державного лідера. 

Про це Іван Варченко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Допомога Україні від Макрона

Варченко вважає, що французький лідер не думає про майбутні вибори, а про справжні цінності, свою націю, її перспективи. За його словами, Макрон прагне, аби світ жив за правилами у тому, щоб ідеї тоталітарних диктатур, імперські ідеї з загарбання чужих країн не мали можливості на своє поширення.

"Макрон відчув, що зараз треба ставати саме таким лідером. Він пішов шляхом видатних попередників на європейській арені, таких як: Вінстон Черчилль — видатного попередника на американській арені, Рональд Рейган, який свого часу проголосив війну попри тривалий період намагання співіснувати з комуністичним режимом Радянського Союзу, але у 80-у році він проголосив проти цього режиму", — розповів експерт.

Варченко наголосив, що наразі цивілізований світ зіштовхнувся з такою самою проблемою — тоталітарною диктатурою, яка загрожує всьому цивілізованому світу. 

За його словами, Макрон зрозумів, що з Росією домовитися неможливо.

Нагадаємо, причиною зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є його бажання стати домінуючим лідером у Європі. Глава держави прагне очолити регіон на тлі зміни політичного простору на міжнародному та внутрішньому рівнях.

Також Макрон заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Франція відреагує задля безпеки України та Європи.

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Оновлено

20:02 Зеленський відреагував на рішення Європарламенту створити Фонд допомоги Україні

20:00 Адвокат пояснив, що таке пошукова база Призовник для військовозобов'язаних

19:55 На війні загинув відомий ультрас Динамо та спортсмен

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:49 Начальник штабу РДК розповів про плани добровольців найближчим часом

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17:13 У НГУ розповіли, що відбувається на фронті та чи вистачає бійцям зброї

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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