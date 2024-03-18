Експерт з безпеки назвав причини активізації Макрона в допомозі України

Експерт з безпеки Іван Варченко розповів про активізацію президента Франції Емманюеля Макрона в питанні підтримки України. Він вважає, що Макрон перетворюється з політичного діяча на державного лідера.

Про це Іван Варченко сказав в ефірі Новини.LIVE.

Допомога Україні від Макрона

Варченко вважає, що французький лідер не думає про майбутні вибори, а про справжні цінності, свою націю, її перспективи. За його словами, Макрон прагне, аби світ жив за правилами у тому, щоб ідеї тоталітарних диктатур, імперські ідеї з загарбання чужих країн не мали можливості на своє поширення.

"Макрон відчув, що зараз треба ставати саме таким лідером. Він пішов шляхом видатних попередників на європейській арені, таких як: Вінстон Черчилль — видатного попередника на американській арені, Рональд Рейган, який свого часу проголосив війну попри тривалий період намагання співіснувати з комуністичним режимом Радянського Союзу, але у 80-у році він проголосив проти цього режиму", — розповів експерт.

Варченко наголосив, що наразі цивілізований світ зіштовхнувся з такою самою проблемою — тоталітарною диктатурою, яка загрожує всьому цивілізованому світу.

За його словами, Макрон зрозумів, що з Росією домовитися неможливо.

Нагадаємо, причиною зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є його бажання стати домінуючим лідером у Європі. Глава держави прагне очолити регіон на тлі зміни політичного простору на міжнародному та внутрішньому рівнях.

Також Макрон заявив, що його країна готова до ймовірної агресії з боку Росії в будь-якому вигляді. Франція відреагує задля безпеки України та Європи.