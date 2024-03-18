Эксперт по безопасности назвал причины активизации Макрона в помощи Украины

Эксперт по безопасности Иван Варченко рассказал об активизации президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу поддержки Украины. Он считает, что Макрон превращается из политического деятеля в государственного лидера.

Об этом Иван Варченко сказал в эфире Новини.LIVE.

Помощь Украине от Макрона

Варченко считает, что французский лидер не думает о предстоящих выборах, а о настоящих ценностях, своей нации, ее перспективах. По его словам, Макрон стремится, чтобы мир жил по правилам для того, чтобы идеи тоталитарных диктатур, имперские идеи по захвату чужих стран не имели возможности для своего распространения.

"Макрон почувствовал, что сейчас надо становиться именно таким лидером. Он пошел путем выдающихся предшественников на европейской арене, таких как: Уинстон Черчилль — выдающегося предшественника на американской арене, Рональд Рейган, который в свое время провозгласил войну несмотря на длительный период попытки сосуществовать с коммунистическим режимом Советского Союза, но в 80-м году он провозгласил против этого режима", — рассказал эксперт.

Варченко подчеркнул, что цивилизованный мир столкнулся с такой же проблемой — тоталитарной диктатурой, которая угрожает всему цивилизованному миру.

По его словам, Макрон понял, что с Россией невозможно договориться.

Напомним, причиной смены риторики президента Франции Эммануэля Макрона является его желание стать доминирующим лидером в Европе. Глава государства стремится возглавить регион на фоне смены политического пространства на международном и внутреннем уровнях.

Также Макрон заявил, что его страна готова к вероятной агрессии со стороны России в любом виде. Франция отреагирует на безопасность Украины и Европы.