Експерт пояснив, у чому проблема Telegram та чи дійсно його заблокують

У Верховній Раді наразі активно обговорюють питання щодо врегулювання Telegram. На думку політолога Ігоря Чаленка, блокування може загрожувати саме анонімним каналам, які поширюють дезінформацію та пропаганду.

Про це експерт заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE

Чому хочуть заблокувати Telegram

За словами експерта, сьогодні месенджер Telegram є одним з найбільш популярних ресурсів, з яких люди дізнаються новини. І оскільки дуже часто серед потоку інформації можна зустріти фейки та пропаганду, саме і назріло питання щодо врегулювання платформи.

"Проблема є якраз стосовно тих анонімних великих каналів, які дуже часто не просто кілкбейтом займаються, а й дезінформацією, розповсюджують фейки", — сказав Чаленко.

Що стосується блокування, то воно загрожує анонімним каналам, які поширюють брехню. А от повна заборона застосунку навряд чи буде.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють питання регулювання Telegram. В ГУР, своєю чергою, заявили, що месенджер містить низку загроз для безпеки України.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни Україна не просто бореться з російськими окупантами на фронті, а й виграє дезінформаційні пропагандистські атаки РФ.